IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

भारत
राजा राम | Aug 10, 2025, 07:05 PM IST
1.दुश्मन के इरादों को चूर-चूर कर देते हैं.
भारत की हवाई ताकत, यानी इंडियन एयरफोर्स, सिर्फ तकनीक और ताकत का नाम नहीं है, बल्कि ये साहस, समर्पण और तेज फैसलों की पहचान है. जब भी देश पर संकट आया, IAF के पायलट आसमान में गरज कर दुश्मन के इरादों को चूर-चूर कर देते हैं.
2.ऑपरेशन सफेद सागर
कारगिल की बर्फीली चोटियों पर घुसपैठ कर चुके दुश्मनों को खदेड़ने के लिए IAF ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया. मिराज-2000 और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर भारतीय सेना की जीत आसान कर दी.
3.ऑपरेशन सिंदूर
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया. बेहद गुप्त मिशन में IAF ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. पायलटों ने जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पूरे किए और साबित किया कि भारत की हवाई ताकत बेमिसाल है.
4.बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971
इस निर्णायक युद्ध में IAF ने दुश्मन के एयरबेस और गोदाम तबाह कर दिए. हवाई हमलों ने जमीनी सैनिकों का रास्ता आसान किया और अंततः बांग्लादेश का जन्म हुआ. यह भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण है.
5.सियाचिन मिशन
सियाचिन ग्लेशियर पर बेहद ऊंचाई और ठंड में रसद पहुंचाना आसान नहीं था. IAF के पायलटों ने खराब मौसम में उड़ान भरते हुए सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाया और मोर्चे को मजबूत किया.
6.स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन
देश की एकता को खतरे में डाल रही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए IAF ने सैनिकों को हवाई मदद और जरूरी सामग्री दी. इस ऑपरेशन ने साबित किया कि वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही नहीं, आंतरिक सुरक्षा में भी अहम है.
7.IAF हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार
भारतीय वायुसेना के ये 5 ऑपरेशन दिखाते हैं कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो, IAF हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहती है. यही वजह है कि ये कहानियां आज भी साहस की मिसाल बनी हुई हैं.