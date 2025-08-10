Twitter
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

भारतीय वायुसेना ने कई बार अपने साहस और ताकत से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया है. यहां जानिए 5 ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनमें IAF ने देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाई.

राजा राम | Aug 10, 2025, 07:05 PM IST

1.दुश्मन के इरादों को चूर-चूर कर देते हैं.

दुश्मन के इरादों को चूर-चूर कर देते हैं.
1

भारत की हवाई ताकत, यानी इंडियन एयरफोर्स, सिर्फ तकनीक और ताकत का नाम नहीं है, बल्कि ये साहस, समर्पण और तेज फैसलों की पहचान है. जब भी देश पर संकट आया, IAF के पायलट आसमान में गरज कर दुश्मन के इरादों को चूर-चूर कर देते हैं.
 

2.ऑपरेशन सफेद सागर

ऑपरेशन सफेद सागर
2

कारगिल की बर्फीली चोटियों पर घुसपैठ कर चुके दुश्मनों को खदेड़ने के लिए IAF ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया. मिराज-2000 और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर भारतीय सेना की जीत आसान कर दी.

3.ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर
3

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया. बेहद गुप्त मिशन में IAF ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. पायलटों ने जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पूरे किए और साबित किया कि भारत की हवाई ताकत बेमिसाल है.

4.बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971

बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971
4

इस निर्णायक युद्ध में IAF ने दुश्मन के एयरबेस और गोदाम तबाह कर दिए. हवाई हमलों ने जमीनी सैनिकों का रास्ता आसान किया और अंततः बांग्लादेश का जन्म हुआ. यह भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण है.
 

5.सियाचिन मिशन

सियाचिन मिशन
5

सियाचिन ग्लेशियर पर बेहद ऊंचाई और ठंड में रसद पहुंचाना आसान नहीं था. IAF के पायलटों ने खराब मौसम में उड़ान भरते हुए सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाया और मोर्चे को मजबूत किया.

6.स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन

स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन
6

देश की एकता को खतरे में डाल रही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए IAF ने सैनिकों को हवाई मदद और जरूरी सामग्री दी. इस ऑपरेशन ने साबित किया कि वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही नहीं, आंतरिक सुरक्षा में भी अहम है.
 

7.IAF हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार

IAF हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार
7

भारतीय वायुसेना के ये 5 ऑपरेशन दिखाते हैं कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो, IAF हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहती है. यही वजह है कि ये कहानियां आज भी साहस की मिसाल बनी हुई हैं.

