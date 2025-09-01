Twitter
Advertisement
Headlines

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

Rashifal 2 September 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

शादी के बाद मिला पति और ससुरालवालों का साथ, मां बनने के बाद शुरू की UPSC की तैयारी, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

HomePhotos

भारत

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

भारत में शॉपिंग का शौक रखने वालों के लिए मॉल्स सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और फैमिली टाइम बिताने का हब बन चुका है. यहां लोग शॉपिंग के साथ-साथ फूड, मूवी और गेमिंग का मजा भी लेते हैं. चलिए जानते हैं देश के 10 सबसे बड़े मॉल कौन से हैं. 

राजा राम | Sep 01, 2025, 06:41 PM IST

1.10. मुंबई का R City Mall

10. मुंबई का R City Mall
1

मुंबई का R City Mall 11 लाख sq. ft. में फैला है और फैशन ब्रांड्स से लेकर खाने-पीने तक सब कुछ यहां मिलता है.
 

Advertisement

2.9. चेन्नई का Phoenix Marketcity

9. चेन्नई का Phoenix Marketcity
2

चेन्नई का Phoenix Marketcity 12 लाख sq. ft. का है और यह साउथ इंडिया के फेमस मॉल्स में से एक है. 

3.8. कोलकाता का Quest Mall

8. कोलकाता का Quest Mall
3

कोलकाता का Quest Mall भी 12 लाख sq. ft. क्षेत्रफल के साथ शहर का शॉपिंग हब है.

4.7. चेन्नई का Express Avenue

7. चेन्नई का Express Avenue
4

चेन्नई का Express Avenue Mall 15 लाख sq. ft. में बना है और यहां मूवी और गेमिंग का शानदार विकल्प है. 

TRENDING NOW

5.6. बेंगलुरु का Mantri Square

6. बेंगलुरु का Mantri Square
5

बेंगलुरु का Mantri Square Mall 15 लाख sq. ft. में फैला है और टेक सिटी का पॉपुलर डेस्टिनेशन है.

6.5. गुरुग्राम का Ambience Mall

5. गुरुग्राम का Ambience Mall
6

गुरुग्राम का Ambience Mall 16 लाख sq. ft. का है और NCR का सबसे पसंदीदा मॉल है. 

7.4. दिल्ली का Select City Walk

4. दिल्ली का Select City Walk
7

दिल्ली का Select City Walk 18 लाख sq. ft. क्षेत्र में फैला है और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए जाना जाता है. 
 

8.3. मुंबई का Phoenix Marketcity

3. मुंबई का Phoenix Marketcity
8

मुंबई का एक और Phoenix Marketcity 20 लाख sq. ft. के साथ टॉप-3 में जगह रखता है. 

9.2. नोएडा का DLF Mall of India

2. नोएडा का DLF Mall of India
9

नोएडा का DLF Mall of India 20 लाख sq. ft. का है और कई थीम बेस्ड ज़ोन्स में बंटा है.

10.1. Lulu International Shopping Mall

1. Lulu International Shopping Mall
10

कोच्चि का Lulu International Shopping Mall 25 लाख sq. ft. में फैला है और यह भारत का सबसे बड़ा मॉल है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत
शादी के बाद मिला पति और ससुरालवालों का साथ, मां बनने के बाद शुरू की UPSC की तैयारी, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत
हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव
हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव
Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह
Weight Loss Tips: सिर्फ डाइट-एक्सरसाइज नहीं, इन छोटे बदलाव से कम होगा वजन, मानें डॉक्टर की ये खास सलाह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE