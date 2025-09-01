ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
राजा राम | Sep 01, 2025, 06:41 PM IST
1.10. मुंबई का R City Mall
मुंबई का R City Mall 11 लाख sq. ft. में फैला है और फैशन ब्रांड्स से लेकर खाने-पीने तक सब कुछ यहां मिलता है.
2.9. चेन्नई का Phoenix Marketcity
चेन्नई का Phoenix Marketcity 12 लाख sq. ft. का है और यह साउथ इंडिया के फेमस मॉल्स में से एक है.
3.8. कोलकाता का Quest Mall
कोलकाता का Quest Mall भी 12 लाख sq. ft. क्षेत्रफल के साथ शहर का शॉपिंग हब है.
4.7. चेन्नई का Express Avenue
चेन्नई का Express Avenue Mall 15 लाख sq. ft. में बना है और यहां मूवी और गेमिंग का शानदार विकल्प है.
5.6. बेंगलुरु का Mantri Square
बेंगलुरु का Mantri Square Mall 15 लाख sq. ft. में फैला है और टेक सिटी का पॉपुलर डेस्टिनेशन है.
6.5. गुरुग्राम का Ambience Mall
गुरुग्राम का Ambience Mall 16 लाख sq. ft. का है और NCR का सबसे पसंदीदा मॉल है.
7.4. दिल्ली का Select City Walk
दिल्ली का Select City Walk 18 लाख sq. ft. क्षेत्र में फैला है और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए जाना जाता है.
8.3. मुंबई का Phoenix Marketcity
मुंबई का एक और Phoenix Marketcity 20 लाख sq. ft. के साथ टॉप-3 में जगह रखता है.
9.2. नोएडा का DLF Mall of India
नोएडा का DLF Mall of India 20 लाख sq. ft. का है और कई थीम बेस्ड ज़ोन्स में बंटा है.
10.1. Lulu International Shopping Mall
कोच्चि का Lulu International Shopping Mall 25 लाख sq. ft. में फैला है और यह भारत का सबसे बड़ा मॉल है.