'गिल दमदार वापसी करेंगे... ' IPL टीम GT के मालिक ने Shubman Gill के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर दिया बड़ा बयान

Game Over! CIA-मोसाद मिलकर नहीं कर पाए खामेनेई का तख्तापलट, क्या ट्रंप का प्लान हो गया फेल?

IND vs USA U19 Highlights: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएसए को 6 विकेट से दी मात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी

भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ ऐसे नौकरशाह रहे हैं, जिन्होंने केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं निभाईं, बल्कि देश की नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई. ये अफसर सरकार की सोच को जमीन पर उतारने वाले मजबूत स्तंभ रहे हैं. 

राजा राम | Jan 15, 2026, 08:21 PM IST

1.नृपेंद्र मिश्रा

नृपेंद्र मिश्रा
1

प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे भरोसेमंद चेहरे माने जाने वाले नृपेंद्र मिश्रा रणनीतिक फैसलों की रीढ़ रहे. राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाई.
 

2.पी.के. मिश्रा

पी.के. मिश्रा
2

प्रधान सचिव के तौर पर पी.के. मिश्रा संकट प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते हैं. आपदा हो या प्रशासनिक चुनौती, उनकी मौजूदगी सरकार के लिए हमेशा से अहम रही है. 

3.अजीत डोभाल

अजीत डोभाल
3

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भारत की सुरक्षा रणनीति का चेहरा कहा जाता है. आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर उनकी रणनीतियां निर्णायक साबित हुईं. जिसके कारण पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं. 
 

4.राजीव गौबा

राजीव गौबा
4

देश के पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पर्दे के पीछे रहकर बड़े प्रशासनिक फैसलों को दिशा दी और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई.
 

5.अमिताभ कांत

अमिताभ कांत
5

‘मेक इन इंडिया’ से लेकर G20 तक, अमिताभ कांत ने वैश्विक मंच पर भारत की ब्रांडिंग को नई पहचान दी.
 

6.शक्तिकांत दास

शक्तिकांत दास
6

नोटबंदी, बैंकिंग सुधार और कोविड संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने में उनकी भूमिका अहम रही.
 

7.टी.वी. सोमनाथन

टी.वी. सोमनाथन
7

देश के सबसे ताकतवर नौकरशाह और वर्तमान कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सख्ती के लिए जाना जाता है.

8.संजय कुमार मिश्रा

संजय कुमार मिश्रा
8

प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से जुड़े हैं. 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (IRS) रहे मिश्रा को आर्थिक मामलों का गहरा अनुभव है और वे राजनीति व कारोबार के आपसी संबंधों को समझने वाले वरिष्ठ अफसर माने जाते हैं. 

9.पराग जैन

पराग जैन
9

RAW प्रमुख पराग जैन ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. ऑपरेशन सिंदूर के समय भी रणनीति बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया. 

10.गिरीश चंद्र मुर्मु

गिरीश चंद्र मुर्मु
10

CAG के रूप में और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल रहते हुए मुर्मु ने प्रशासनिक स्थिरता और वित्तीय पारदर्शिता पर जोर दिया. 

