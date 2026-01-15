प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

8 . संजय कुमार मिश्रा

प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से जुड़े हैं. 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (IRS) रहे मिश्रा को आर्थिक मामलों का गहरा अनुभव है और वे राजनीति व कारोबार के आपसी संबंधों को समझने वाले वरिष्ठ अफसर माने जाते हैं.