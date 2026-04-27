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भारत

प्रसाद में नॉनवेज देते हैं भारत के ये मंदिर, लिस्ट में एक-एक नाम और जगह होश ही उड़ा देंगे

भारत के अलग-अलग राज्यों में ईश्वर को याद करने और उन्हें भोग लगाने के तरीके वहां की मिट्टी और संस्कृति से निकले हैं. जिसे हम 'अलग' समझते हैं, वह किसी और के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है.

Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 11:36 AM IST

1.हैरान कर देंगी ये परंपराएं

हैरान कर देंगी ये परंपराएं
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भारत में जब भी हम मंदिर के प्रसाद की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में लड्डू, नारियल, हलवा या फल ही आते हैं. ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है. लेकिन असल में भारत की आध्यात्मिक परंपराएं इतनी विशाल और विविधता भरी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे. देश के कई हिस्सों में मछली, मटन या मांस का भोग लगाना सिर्फ आम बात नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है.
 

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2.देश के इन मंदिरों में मिलता है मांसाहारी प्रसाद

देश के इन मंदिरों में मिलता है मांसाहारी प्रसाद
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इसे पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र प्रसाद माना जाता है. ये रिवाज स्थानीय संस्कृति, प्राचीन तंत्र साधना और देवी-देवताओं के प्रति भक्तों के खास लगाव से जुड़े हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ठंठनिया कालीबाड़ी का दौरा किया, जिससे ये चर्चा फिर से गर्म हो गई है. जानिए भारत के उन प्रमुख मंदिरों के बारे में, जहां मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है.

3.ठंठनिया कालीबाड़ी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

ठंठनिया कालीबाड़ी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
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कोलकाता के सबसे पुराने और पूजनीय मंदिरों में से एक है ठंठनिया कालीबाड़ी. यहां मां सिद्धेश्वरी काली की पूजा होती है. बंगाल के कई अन्य काली मंदिरों की तरह, यहां भी ऐतिहासिक रूप से मछली और बकरे के मांस का भोग लगाने की परंपरा रही है. यह मंदिर बंगाल की उस अनोखी संस्कृति को दर्शाता है जहां भक्ति और स्थानीय खान-पान का मेल देखने को मिलता है.

4.कालीघाट काली मंदिर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

कालीघाट काली मंदिर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
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कालीघाट मंदिर को भारत के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है. यहां शक्ति पूजा की परंपरा बहुत गहरी है. खास तौर पर काली पूजा के दौरान यहां पशु बलि की ऐतिहासिक परंपरा रही है. आज भी कई भक्त मन्नत पूरी होने पर बकरे की भेंट चढ़ाते हैं और उस पवित्र भोजन को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. हालांकि कुछ लोगों के लिए यह विवादास्पद हो सकता है, लेकिन यह सदियों पुराने विश्वास का हिस्सा है.

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5.कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी (असम)

कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी (असम)
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नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है. यहां के त्योहारों, खासकर अंबुवाची मेले के दौरान तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है. यहां भी बकरे की बलि और मांसाहारी भोग की परंपरा रही है, जो असम की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को जीवंत रखती है.

6.तारापीठ मंदिर, बीरभूम (पश्चिम बंगाल)

तारापीठ मंदिर, बीरभूम (पश्चिम बंगाल)
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देवी तारा को समर्पित यह मंदिर अपनी 'अघोर' और 'तांत्रिक' साधनाओं के लिए मशहूर है. यहां के रीति-रिवाज आम मंदिरों से काफी अलग और थोड़े रहस्यमयी होते हैं. यहां देवी को मांस का भोग लगाना एक पुरानी परंपरा है. जो भक्त शाक्त संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह स्थान बहुत मायने रखता है.
 

7.दक्षिणेश्वर काली मंदिर, (पश्चिम बंगाल)

दक्षिणेश्वर काली मंदिर, (पश्चिम बंगाल)
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दक्षिणेश्वर काली मंदिर मुख्य रूप से अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, लेकिन बंगाल के कई ग्रामीण इलाकों में स्थित शक्ति मंदिरों में देवी को मछली चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. बंगाली संस्कृति में मछली को 'शगुन' माना जाता है, इसलिए कई घरेलू और सामुदायिक काली पूजा में मछली का भोग अनिवार्य होता है.

8.केरल के भद्रकाली मंदिर

केरल के भद्रकाली मंदिर
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दक्षिण भारत में भी यह परंपरा देखने को मिलती है. केरल के कुछ भद्रकाली मंदिरों में, जो लोक परंपराओं से जुड़े हैं, त्योहारों के समय मांस या मछली का भोग लगाया जाता है. यह वहां के स्थानीय समुदाय के रीति-रिवाजों और मंदिर की परंपरा का एक सुंदर मेल है.
 

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