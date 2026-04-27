प्रसाद में नॉनवेज देते हैं भारत के ये मंदिर, लिस्ट में एक-एक नाम और जगह होश ही उड़ा देंगे

1 . हैरान कर देंगी ये परंपराएं

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भारत में जब भी हम मंदिर के प्रसाद की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में लड्डू, नारियल, हलवा या फल ही आते हैं. ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है. लेकिन असल में भारत की आध्यात्मिक परंपराएं इतनी विशाल और विविधता भरी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे. देश के कई हिस्सों में मछली, मटन या मांस का भोग लगाना सिर्फ आम बात नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है.

