18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

3 . ड्राइविंग लाइसेंस

3

भारत में कार या बाइक चलाने की न्यूनतम उम्र 18 साल है. इससे कम आयु में अगर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको जुर्माना और माता-पिता को सजा हो सकती है. लेकिन 18 वर्ष के होते ही parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. इस साइट पर छोटा सा टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस इश्यू करा सकते हो. इसके बाद स्थाई लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ेगा.