असम में अवैध कब्जा हटाने की मांग पर भड़की हिंसा

18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

भारत

18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

भारत में 18 साल के होते ही कई कानूनी अधिकार मिल जाते हैं. जैसे वोट देने का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, बैंक खाता खुलवाना आदि शामिल है. देश में यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र भी 18 वर्ष की रखी गई है. आज हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे, जो 18 वर्ष के होते ही कर लेने चाहिए.

रईश खान | Dec 23, 2025, 10:46 PM IST

1.वोटर आईडी

वोटर आईडी
1

मतदाता पहचान पत्र हर भारतीय के पास होना जरूरी है. भारत में 18 साल के होते ही वोट डालने का अधिकार मिल जाता है. ऐसे में nsvp.in वेबसाइट पर जाकर मात्र 10-15 मिनट के प्रोसेस में Voter ID इश्यू करा सकते हैं.

2.पासपोर्ट

पासपोर्ट
2

18 साल की उम्र पूरी होते ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कब जरूरत पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता. नॉर्मल पासपोर्ट बनने में करीब 2 से 3 महीने का समय लग जाता है. इसकी फीस 1500 होती है. आप www.passportindia.gov.in पर जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

3.ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस
3

भारत में कार या बाइक चलाने की न्यूनतम उम्र 18 साल है. इससे कम आयु में अगर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको जुर्माना और माता-पिता को सजा हो सकती है. लेकिन 18 वर्ष के होते ही parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. इस साइट पर छोटा सा टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस इश्यू करा सकते हो. इसके बाद स्थाई लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ेगा.

4.पैन कार्ड

पैन कार्ड
4

पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होता है. पैन कार्ड बैंक में खाता खुलवाने, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने और विदेश यात्रा के लिए जरूरी है. ऐसे में इसे जितनी जल्दी बनवा लें उतना ही बेहतर है. इसके लिए nsdl.co.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाइ कर सकते हैं.

5.आधार कार्ड

आधार कार्ड
5

भारत में आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट्स है. इसका बनवाना बहुत जरूरी होता है. वैसे तो यह बचपन में ही बना लिया जाता है, लेकिन 18 साल के बाद इसे अपडेट कराकर रखना जरूरी है. क्योंकि पढ़ाई से लेकर बिजनेस शुरू तक आधार सबसे पहले मांगा जाता है. इसके बगैर न आपका पासपोर्ट बन सकता और न ही पैन कार्ड.

