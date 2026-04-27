ईरान जंग के कारण ये 5 चीजें भारत में पहले ही हो चुकी हैं महंगी, अब आम आदमी की जेब पर पड़ेगी और मार!

1 . ईरान जंग ने बिगाड़ दिया आपके घर के बजट का गणित

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भारत में रहने वाले एक आम आदमी के लिए घर चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, और जब दुनिया के किसी कोने में, जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य, तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है. ईरान में चल रही जंग ने भी आपके घर के बजट का गणित बिगाड़ दिया है और अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही. जानिए इस जंग के कारण कौन-कौन सी चीजों के दाम बढ़े हैं.

