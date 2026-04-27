ईरान जंग के कारण ये 5 चीजें भारत में पहले ही हो चुकी हैं महंगी, अब आम आदमी की जेब पर पड़ेगी और मार!

भारत
Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 10:38 AM IST
1.ईरान जंग ने बिगाड़ दिया आपके घर के बजट का गणित
भारत में रहने वाले एक आम आदमी के लिए घर चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, और जब दुनिया के किसी कोने में, जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य, तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है. ईरान में चल रही जंग ने भी आपके घर के बजट का गणित बिगाड़ दिया है और अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही. जानिए इस जंग के कारण कौन-कौन सी चीजों के दाम बढ़े हैं.
2.पेट्रोल-डीजल की मार
भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए फ्यूल का खर्च महीने के सबसे बड़े खर्चों में से एक है. हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं. अगर समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है, तो तेल की सप्लाई रुकती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं.
3.बढ़ा ऑटो-कैब का किराया
इसका असर सिर्फ आपकी बाइक या कार की टंकी तक सीमित नहीं रहता. जब डीजल महंगा होता है, तो ऑटो-कैब का किराया, बस के टिकट, कूरियर चार्ज और सामान ढोने वाले ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ जाता है. यानी, आप सफर करें या न करें, महंगाई आप तक पहुंच ही जाती है. ईरान जंग के कारण भी इनमें बढ़ोतरी हुई है.
4.रसोई गैस
खाना पकाने वाली गैस पहले से ही काफी महंगी है. मध्यम और कम आय वाले परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने एक बड़ा सिरदर्द होती है. ग्लोबल मार्केट में जब भी गैस और तेल की सप्लाई पर दबाव आता है, तो सिलेंडर के दाम और बढ़ जाते हैं.
5.देश में एलपीजी का संकट
आज हालत यह है कि लोग बिजली के बिल की तरह सिलेंडर रिफिल की तारीख का भी बड़ी बारीकी से हिसाब रखते हैं. मिडिल ईस्ट में जंग के कारण देश में एलपीजी का संकट देखा गया. अगर हालात ऐसे ही रहे, तो रसोई गैस एक सस्ती जरूरत के बजाय एक महंगी मजबूरी बनी रहेगी.
6.खाने की थाली और खेती का गणित
सब्जियां, दालें और तेल पहले से ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाड़ी देशों के तनाव से आपकी थाली का क्या कनेक्शन है? दरअसल, खेती के लिए जरूरी खाद जैसे कि अमोनिया और डीएपी का आयात भी उन्हीं रास्तों से होता है.
7.अनाज और सब्जियां होंगी महंगी!
अगर खाद महंगी हुई, तो खेती की लागत बढ़ेगी, और अंत में आपकी पड़ोस वाली किराना दुकान पर मिलने वाला अनाज और सब्जियां महंगी हो जाएंगी. यानी जो बात ग्लोबल मार्केट से शुरू होती है, वह आपकी थाली पर आकर खत्म होती है. ईरान की जंग जल्दी खत्म नहीं हुई थी आपकी थाली पर इसका बड़ा असर दिखेगा.
8.मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स
आजकल फोन और लैपटॉप सिर्फ शौक नहीं, बल्कि पढ़ाई और काम के लिए जरूरी हैं. इनके दाम पहले ही काफी ज्यादा हैं. लेकिन इन गैजेट्स में लगने वाले चिप और प्लास्टिक का सीधा संबंध ग्लोबल सप्लाई चेन से है. अगर सप्लाई में रुकावट आती है, तो कंपनियों को दाम और बढ़ाने पड़ सकते हैं. जो लोग पुराने फोन को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, उन्हें शायद और इंतजार करना पड़े.
9.घर और गाड़ी का सपना
अपना घर खरीदना या एक नई कार लेना हर भारतीय परिवार का सपना होता है. लेकिन गाड़ियों और इमारतों में इस्तेमाल होने वाला एल्युमीनियम, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स भी अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़े हैं. अगर ये कच्चा माल महंगा होता है, तो बिल्डर्स और कार कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं. युद्ध लंबा खिंचने पर इन चीजों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.