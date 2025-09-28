भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां

BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट
भारत
राजा राम | Sep 28, 2025, 02:54 PM IST
1.नाइटलाइफ कैपिटल
मुंबई को केवल फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं बल्कि नाइटलाइफ कैपिटल भी कहा जाता है. यहां बांद्रा और तमाम एरिया में कई ट्रेंडी नाइट क्लब और रूफटॉप बार हैं. बॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल डीजे भी अक्सर यहां परफॉर्म करते हैं.
2.अंडरग्राउंड क्लब युवाओं का पसंदीदा है
दिल्ली की नाइटलाइफ भी कम शानदार नहीं है. साउथ दिल्ली के लाउंज और हौज खास विलेज के अंडरग्राउंड क्लब युवाओं का पसंदीदा है. यहां पार्टी का माहौल वीकेंड्स पर और भी जोशपूर्ण हो जाता है.
3.भारत की पब राजधानी
बैंगलोर अपने आईटी प्रोफेशनल्स और युवा आबादी की वजह से मशहूर है. यहां के क्लब और म्यूजिक लाउंज देर रात तक खुलते रहते हैं. अक्सर बैंगलोर को ‘भारत की पब राजधानी’ भी कहा जाता है.
4.बोट पार्टी और ट्रान्स पार्टी का अनुभव
गोवा पूरी दुनिया में अपनी बीच पार्टी और फुल मून फेस्टिवल के लिए जाना जाता है. यहां बोट पार्टी और ट्रान्स पार्टी का अनुभव भी बहुत लोकप्रिय है.
5.पार्टी कल्चर थोड़ा अलग और अनोखा
कोलकाता का पार्टी कल्चर थोड़ा अलग और अनोखा है. यहां लाइव म्यूजिक, जैज, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकता है.
6.हर शहर में अलग तरह का एडवेंचर
ये सभी शहर अपनी नाइटलाइफ और पार्टी कल्चर के लिए मशहूर हैं. चाहे मुंबई और दिल्ली के क्लब्स हों या गोवा के बीच फेस्टिवल, हर शहर में अलग तरह का एडवेंचर मिलता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.