FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कल सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आंध्र के CM चंद्रबाबू | आंध्र के CM चंद्रबाबू कल अयोध्या जाएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

HomePhotos

भारत

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

नया साल 2026 कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है. 1 जनवरी से देश में बैंकिंग, टैक्स, राशन, किसानों की योजनाएं, गैस की कीमतें और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं. इन बदलावों का असर सीधे आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. 

राजा राम | Dec 27, 2025, 08:28 PM IST

1.10 बड़े नियम बदलने की संभावना

10 बड़े नियम बदलने की संभावना
1

नया साल सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई अहम नीतिगत बदलाव भी लागू होते हैं. 2026 की शुरुआत में ऐसे ही 10 बड़े नियम बदलने की संभावना है, जिनका असर हर वर्ग पर देखने को मिलेगा.

Advertisement

2.राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव

राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
2

सबसे पहले राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
 

3.किसान आईडी अनिवार्य

किसान आईडी अनिवार्य
3

किसानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह जरूरी होगी. फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी शामिल किया जाएगा. 
 

4.बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव संभव

बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव संभव
4

बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव संभव है. ITR फॉर्म ज्यादा डेटा आधारित हो सकते हैं और क्रेडिट स्कोर अब पहले से तेजी से अपडेट होगा. 

TRENDING NOW

5.डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम

डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम
5

देश के कई राज्यों की सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. 
 

6.सोशल मीडिया को लेकर नियम सख्त

सोशल मीडिया को लेकर नियम सख्त
6

सोशल मीडिया को लेकर नियम सख्त हो सकते हैं, खासतौर पर नाबालिगों के लिए. बताया जा रहा है कि, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं.

7.नए साल से राहत मिलने की उम्मीद

नए साल से राहत मिलने की उम्मीद
7

LPG सिलेंडर की कीमतों में नए साल से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

8.8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला
8

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है. 

9.निवेश को बढ़ावा

निवेश को बढ़ावा
9

रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए REITs से जुड़े नियम बदले जाएंगे. 
 

10.पैन-आधार लिंक

पैन-आधार लिंक
10

वहीं पैन-आधार लिंक नहीं कराने वालों को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि लोग समय रहते इन बदलावों की जानकारी लेकर जरूरी कदम उठाएं. 

11.CNG और PNG की दरों पर पड़ सकता है

CNG और PNG की दरों पर पड़ सकता है
11

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ टैक्स सिस्टम में बदलाव प्रस्तावित है. इसका असर CNG और PNG की दरों पर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement