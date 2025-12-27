1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

भारत
राजा राम | Dec 27, 2025, 08:28 PM IST
1.10 बड़े नियम बदलने की संभावना
नया साल सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई अहम नीतिगत बदलाव भी लागू होते हैं. 2026 की शुरुआत में ऐसे ही 10 बड़े नियम बदलने की संभावना है, जिनका असर हर वर्ग पर देखने को मिलेगा.
2.राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
सबसे पहले राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
3.किसान आईडी अनिवार्य
किसानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह जरूरी होगी. फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी शामिल किया जाएगा.
4.बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव संभव
बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव संभव है. ITR फॉर्म ज्यादा डेटा आधारित हो सकते हैं और क्रेडिट स्कोर अब पहले से तेजी से अपडेट होगा.
5.डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम
देश के कई राज्यों की सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.
6.सोशल मीडिया को लेकर नियम सख्त
सोशल मीडिया को लेकर नियम सख्त हो सकते हैं, खासतौर पर नाबालिगों के लिए. बताया जा रहा है कि, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं.
7.नए साल से राहत मिलने की उम्मीद
LPG सिलेंडर की कीमतों में नए साल से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
8.8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है.
9.निवेश को बढ़ावा
रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए REITs से जुड़े नियम बदले जाएंगे.
10.पैन-आधार लिंक
वहीं पैन-आधार लिंक नहीं कराने वालों को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि लोग समय रहते इन बदलावों की जानकारी लेकर जरूरी कदम उठाएं.
11.CNG और PNG की दरों पर पड़ सकता है
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ टैक्स सिस्टम में बदलाव प्रस्तावित है. इसका असर CNG और PNG की दरों पर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है.