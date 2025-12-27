1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

1 . 10 बड़े नियम बदलने की संभावना

1

नया साल सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई अहम नीतिगत बदलाव भी लागू होते हैं. 2026 की शुरुआत में ऐसे ही 10 बड़े नियम बदलने की संभावना है, जिनका असर हर वर्ग पर देखने को मिलेगा.