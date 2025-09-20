समुद्र की गहराई में छुपा है बेशुमार धन, अगर मिल जाए तो हो जाएंगे मलामाल, फिर कहां आ रही है अड़चन?

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
सुमित तिवारी | Sep 20, 2025, 10:57 PM IST
1.आसान नहीं है सोना निकालना
लेकिन समुद्र से सोना निकालना इतना आसान नहीं है. समुद्र की गहराई सोना निकालने के लिए आपको कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा.
2.सोने से ज्यादा महंगी लागत
नेचर पत्रिका में छपी एक स्टडी में समुद्री जल से सोना निकालने की एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड का वर्णन किया गया था. हालांकि जब इसके बारे में डिटेल से अध्यन किया तो सोना निकालने में जो लागत आनी थी वह सोने से भी ज्यादा महंगी निकली.
3.क्या ये तकनीक आ सकती है काम
हाल ही में जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में 2018 की एक स्टडी में एक ऐसी सामग्री का वर्णन किया गया था जो समुद्री जल, साथ ही मीठे पानी और यहां तक कि सीवेज कीचड़ से भी सोने की मात्रा को जल्दी से निकालने के लिए ‘स्पंज’ की तरह काम करती है.
4.उस लेवल तक विकसित करना बहुत कठिन
बताया गया है कि यह सिर्फ दो मिनट में 934 मिलीग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला सोना सोखने में सक्षम था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसे उस स्तर तक बढ़ाता बहुत कठिन है जहां ये वास्तव में लाभदायक हैं.
5.किस लिए बनाई गई ये तकनीक
बता दें कि फिलहाल इस तकनीक को केवल उत्पादन के दौरान खोए हुए सोने की थोड़ी मात्रा को पुनः प्राप्त करने के तरीके के रूप में विकसित किया जा रहा है.