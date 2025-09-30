1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम

कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारत
राजा राम | Sep 30, 2025, 08:57 AM IST
1.कहानी की शुरुआत
भारत में हजारों शहर मौजूद हैं और हर शहर का अपना इतिहास और संस्कृति है। इन्हीं शहरों में से एक है उत्तर प्रदेश का कानपुर (Kanpur), जो अपने नाम बदलने की वजह से भी जाना जाता है.
2.कानपुर का इतिहास
कानपुर की नींव चंदेल राजाओं के समय रखी गई थी. इसका पहला नाम कान्हपुर था. समय के साथ यह शहर व्यापार और शासन का अहम केंद्र बन गया.
3.नाम क्यों बदला?
इतिहासकार बताते हैं कि कानपुर का नाम बदलने के पीछे कई वजहें थीं. शासकों के बदलते दौर, ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव और उच्चारण की दिक्कतों ने शहर को नए-नए नाम दिए.
4.किन-किन नामों से जाना गया
कानपुर को कभी कन्हैयापुर, कर्णपुर, कॉनपोर, खानपुर, पटकापुर और कई अन्य नामों से भी बुलाया गया. ब्रिटिश दौर में इसे कॉनपु (Cawnpore) कहा जाने लगा.
5.आखिरी बदलाव कब हुआ?
आखिरी बार शहर का नाम 1948 में बदला गया. आज यह आधिकारिक तौर पर कानपुर कहलाता है. इसे देश की लेदर सिटी भी कहा जाता है.
6.औद्योगिक पहचान
कानपुर न सिर्फ इतिहास बल्कि उद्योगों के लिए भी मशहूर है. यह चीनी मिल और चमड़े के कारोबार के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है.
7.21 बार अपना नाम बदलते देखा
इतिहास के पन्नों में कानपुर एक ऐसा शहर है, जिसने 21 बार अपना नाम बदलते देखा. लेकिन आज भी यह शहर उतना ही खास है जितना पहले था.