कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा

भारत
सुमित तिवारी | Sep 26, 2025, 11:35 PM IST
1.Chief of Intelligence
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी, श्री रेड्डी वर्तमान में राज्य के Chief of Intelligence के पद पर सेवा प्रदान कर रहे थे. इतना ही नहीं तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य के पहले Chief of Intelligence होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है.
2.LLB की डिग्री
श्री रेड्डी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है. इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में ही हुई हैं. हैदराबाद में जन्मे और रंगारेड्डी ज़िले Peddathundla गांव ने ताल्लुक रखते हैं.
3.कुछ समय की वकालत
श्री रेड्डी ने कुछ समय वकालत भी की है. इसके बाद वे 1994 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया.
4.नौकरी के दौरान किए कई बड़े काम
श्री शिवधर रेड्डी ने बाद में नलगोंडा, श्रीकाकुलम, नेल्लोर और गुंटूर जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया. उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ भी कार्य किया हैं.
5.कई सम्मान प्राप्त
श्री शिवधर रेड्डी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक शामिल हैं.