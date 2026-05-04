Tamil Nadu Richest Candidate: तमिलनाडु के 10 सबसे अमीर उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, जानें किसने मारी बाजी, कौन हुआ फेल?

5 . ये नाम भी हैं लिस्ट में शामि

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इसके अलावा वीजी राजेंद्रन (तिरुवल्लूर) के पास 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, जो इस सीट पर दूसरे नंबर पर हैं. सिंगनल्लूर सीट से चुनाव लड़ रहे केआर जयराम और डीएमके पोल्लाची के उम्मीदवार नित्यानंदन ने 170 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है. जयराम दूसरे नंबर पर हैं और नित्यानंदन चुनाव जीत रहे हैं. इसके अलावा तिरुनेलवेली से चुनाव लड़ रहे टीवीके के आरएस मुरुघन 150 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ शीर्ष 10 में शामिल हैं. मुरुघन इस सीट पर आगे चल रहे हैं.