Tamil Nadu Richest Candidate: तमिलनाडु के 10 सबसे अमीर उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, जानें किसने मारी बाजी, कौन हुआ फेल?

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Abhay Sharma | May 04, 2026, 05:20 PM IST
1.लीमा रोज मार्टिन
इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) की उम्मीदवार लीमा रोज मार्टिन का, जो तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुडी से चुनाव लड़ रही हैं, जो इस सीट से आगे चल रही हैं. बता दें कि उन्होंने 5,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है, जिससे वह तमिलनाडु की सबसे अमीर उम्मीदवार बन गई हैं.
2.थलापति विजय
दूसरे नंबर पर हैं अभिनेता से नेता बने थलापति विजय, जो Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के प्रमुख हैं और विजय सबसे ज्यादा संपत्ति वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं. उन्होंने करीब 640 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है वे पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली (पूर्व) से चुनाव लड़ रहे हैं. तमिलनाडु में TVK की सरकार बन रही है. इसके अलावा TVK के ही एक और उम्मीदवार आधव अर्जुन, जो विल्लीवाक्कम से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संपत्ति लगभग 530 करोड़ रुपये बताई गई है. आधव अर्जुन भी चुनाव जीत रहे हैं.
3.एसाक्की सुबाया
इसके अलावा AIADMK के डॉ. एसाक्की सुबाया, जो अंबासमुद्रम से चुनाव लड़ रहे हैं, ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है. इस सीट से डॉ. एसाक्की सुबाया आगे चल रहे हैं.
4.कार्तिक मोहन
वहीं डीएमके की ओर से, कार्तिक मोहन (विल्लिवाक्कम) के पास 340 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, जो विल्लीवाक्कम से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर आधव अर्जुन आगे चल रहे हैं. इसके अलावा डी मथियाझगन (बरगुर) के पास 300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, जो बरगुर सीट पर तीसरे नंबर पर हैं.
5.ये नाम भी हैं लिस्ट में शामि
इसके अलावा वीजी राजेंद्रन (तिरुवल्लूर) के पास 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, जो इस सीट पर दूसरे नंबर पर हैं. सिंगनल्लूर सीट से चुनाव लड़ रहे केआर जयराम और डीएमके पोल्लाची के उम्मीदवार नित्यानंदन ने 170 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है. जयराम दूसरे नंबर पर हैं और नित्यानंदन चुनाव जीत रहे हैं. इसके अलावा तिरुनेलवेली से चुनाव लड़ रहे टीवीके के आरएस मुरुघन 150 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ शीर्ष 10 में शामिल हैं. मुरुघन इस सीट पर आगे चल रहे हैं.