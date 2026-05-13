तमिलनाडु में कितनी है विधायक की सैलरी? जानें बंगला-गाड़ी के अलावा मिलती हैं और कौन सी सुविधाएं

1 . तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में 'विजय' सरकार पास

1

तमिलनाडु विधानसभा के पटल पर बुधवार (23 मई 2026) को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया. फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला. जबकि विपक्ष में सिर्फ 22 वोट पड़े. AIADMK के भी 25 विधायकों ने विजय के समर्थन में वोट दिया. इसी के साथ देशभर में तमिलनाडु के विधायकों की चर्चा शुरू हो गई. (All Image Source- PTI)