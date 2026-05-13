तमिलनाडु में कितनी है विधायक की सैलरी? जानें बंगला-गाड़ी के अलावा मिलती हैं और कौन सी सुविधाएं

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Gaurav Barar | May 13, 2026, 01:51 PM IST
1.तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में 'विजय' सरकार पास
तमिलनाडु विधानसभा के पटल पर बुधवार (23 मई 2026) को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया. फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला. जबकि विपक्ष में सिर्फ 22 वोट पड़े. AIADMK के भी 25 विधायकों ने विजय के समर्थन में वोट दिया. इसी के साथ देशभर में तमिलनाडु के विधायकों की चर्चा शुरू हो गई. (All Image Source- PTI)
2.अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति!
तमिलनाडु में एक विधायक का पद न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि यह पद कई आकर्षक वेतन और भत्तों से भी जुड़ा हुआ है. साल 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु के विधायकों का वेतन और अन्य सुविधाएं देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर मानी जाती हैं.
3.कितनी है विधायक की सैलरी?
तमिलनाडु में एक विधायक का कुल मासिक वेतन और भत्ते मिलाकर लगभग 1,05,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये के आसपास बैठते हैं. हालांकि, यदि इसमें अन्य विशेष भत्तों और समय-समय पर होने वाले संशोधनों को जोड़ दिया जाए, तो कुछ स्रोतों के अनुसार यह प्रभावी रूप से 2,85,000 रुपये (नेट सैलरी) तक जा सकता है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय व्यय शामिल होते हैं.
4.तीन हिस्सों में बंटा है वेतन का ढांचा
विधायकों के वेतन का ढांचा मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बंटा होता है: मूल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और टेलीफोन या डाक खर्च जैसे अन्य छोटे भत्ते. पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु विधानसभा में विधायकों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकें.
5.बंगला-गाड़ी के अलावा अन्य सुविधाएं
एक विधायक को मिलने वाली सुविधाएं केवल नकद वेतन तक सीमित नहीं हैं. उन्हें कई ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो उनके काम को सुगम बनाती हैं. विधायकों को चेन्नई में रहने के लिए सरकारी आवास या विधायक आवास प्रदान किया जाता है. यदि कोई विधायक सरकारी आवास नहीं लेता है, तो उसे एक निश्चित राशि मकान किराया भत्ता के रूप में दी जाती है.
6.यात्रा सुविधाएं भी
विधायकों को राज्य के भीतर मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है. इसके अलावा, उन्हें रेलवे में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए पास दिए जाते हैं. कई मामलों में, सरकारी कार्यों के लिए हवाई यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है.
7.चिकित्सा के साथ अन्य सुविधा
विधायक और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों और कुछ चुनिंदा निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता. अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए विधायकों को व्यक्तिगत सहायक रखने और कार्यालय चलाने के लिए अलग से फंड या भत्ता मिलता है.
8.पेंशन और अन्य लाभ
विधायक पद से हटने के बाद भी लाभों का सिलसिला खत्म नहीं होता. तमिलनाडु सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में हाल ही में बढ़ोतरी की है. वर्तमान में, एक पूर्व विधायक को कम से कम 35,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है.
9.परिवार को मिलती है पारिवारिक पेंशन
इसके अतिरिक्त, उन्हें मुफ्त चिकित्सा सहायता और परिवहन पास जैसी सुविधाएं जीवनभर मिलती रहती हैं. यदि किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन भी दी जाती है.