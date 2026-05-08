सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा

2 . Second Turning Point: Loksabha Election 2009

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दूसरा टर्निंग पॉइंटः 2009 लोकसभा चुनाव

सुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा साल 2009 का लोकसभा चुनाव. इस चुनाव में तमलुक लोकसभा सीट पर वो लक्ष्मण चंद्र सेठ के खिलाफ खड़े हुए. लक्ष्मण चंद्र सेठ सीपीएम के प्रमुख नेता थे, अब कांग्रेस में हैं. वह 1998, 99 और 2004 में तीन बार तमलुक सीट जीत चुके थे. उससे पहले वो 1982 से 1996 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे. सुवेंदु अधिकारी ने अपने पहले ही संसदीय चुनाव में CPM के दिग्गज को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. (फोटो- PTI)