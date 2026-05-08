सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा

भारत
Kusum Lata | May 08, 2026, 07:33 PM IST
1.First Turning Point: Nandigram Movement
पहला टर्निंग पॉइंटः नंदीग्राम आंदोलन
साल 2007 में बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी. CPM के बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे. जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे. इस प्रदर्शन में सुवेंदु अधिकारी ने लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, इस आंदोलन ने सुवेंदु को पूरे राज्य में पहचान दिलाई. (फोटो- PTI)
2.Second Turning Point: Loksabha Election 2009
दूसरा टर्निंग पॉइंटः 2009 लोकसभा चुनाव
सुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा साल 2009 का लोकसभा चुनाव. इस चुनाव में तमलुक लोकसभा सीट पर वो लक्ष्मण चंद्र सेठ के खिलाफ खड़े हुए. लक्ष्मण चंद्र सेठ सीपीएम के प्रमुख नेता थे, अब कांग्रेस में हैं. वह 1998, 99 और 2004 में तीन बार तमलुक सीट जीत चुके थे. उससे पहले वो 1982 से 1996 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे. सुवेंदु अधिकारी ने अपने पहले ही संसदीय चुनाव में CPM के दिग्गज को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. (फोटो- PTI)
3.Third Turning Point- Rise to Power in TMC
तीसरा टर्निंग पॉइंट- टीएमसी के दूसरे सबसे पावरफुल लीडर बने
2009 और 2014 में सुवेंदु दो बार लोकसभा चुनाव जीते. 2016 में उन्होंने राज्य में वापसी की. नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव जीते और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बने. 2018 में पर्यावरण मंत्री बनाए गए. उन्होंने TMC के प्रमुख रणनीतिकारों में अपनी जगह बनाई. ममता के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता कहे जाने लगे. (फोटो- PTI)
4.Fourth Turning Point: Switch to BJP and defeating Mamta
चौथा टर्निंग पॉइंटः बीजेपी में एंट्री
साल 2019 आते-आते TMC में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के तेज़ी से बढ़ते कद और प्रशांत किशोर के दखल ने सुवेंदु और ममता के बीच दूरियां बढ़ा दीं. सुवेंदु ने साल 2020 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए. उनका बीजेपी में शामिल होना उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से चुनाव हरा दिया था. (फोटो- PTI)
5.Fifth Turning Point- Become CM of West Bengal
पांचवां टर्निंग पॉइंट- बंगाल का मुख्यमंत्री बनना
सुवेंदु अधिकारी का बंगाल का मुख्यमंत्री बनना उनके पॉलिटिकल करियर का पांचवां और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है. शपथ ग्रहण के साथ ही वह एक इतिहास भी लिखेंगे, बंगाल के पहले बीजेपी सीएम के तौर पर. एक वक्त पर लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी की सरकार बनाने वाले सुवेंदु अधिकारी ने इस बार पूरा गेम पलट दिया.