देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

2 . Who Will be The Next CJI?

2

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को CJI का पदभार संभालेंगे और 9 फरवरी 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगभग 1.2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे. उन्हें मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था. दिलचस्प यह है कि उनकी नियुक्ति के समय वह 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों से आगे निकल गए थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह स्वीकार किया था कि यह सिफारिश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की गई थी. उन्होंने 'वन-रैंक-वन-पेंशन' योजना को बरकरार रखने वाली बेंच का हिस्सा थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थ (Arbitrators) अपनी फीस एकतरफा तय नहीं कर सकते. 2019 में, उन्होंने यह सर्वसम्मत फैसला दिया था कि भारतीय दंड संहिता के तहत 'आजीवन कारावास' 20 साल तक सीमित नहीं है.

