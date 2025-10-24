FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

बिहार की संस्कृति और आस्था को समर्पित फिल्म, Waves OTT पर आज से होगा “छठ” का वर्ल्डवाइड प्रीमियर

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर

HomePhotos

भारत

देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

Next 6 Chief Justice Of India: चीफ जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो गया है. इसके बाद, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है. परंपरा के अनुसार, अगले सबसे वरिष्ठ जज का नाम प्रस्तावित होगा. यहां वरिष्ठता क्रम के आधार पर अगले 6 संभावित CJI की लिस्ट तैयार है.

Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 01:21 PM IST

1.Next 6 Chief Justice Of India

Next 6 Chief Justice Of India
1

सरकार की ओर से CJI की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस बी आर गवई को पत्र लिख कर अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भेजने के लिए कहा है. देश के अगले CJI की सूची में न्यायमूर्ति सूर्यकांत (1.2 वर्ष कार्यकाल) सबसे आगे हैं, जबकि न्यायमूर्ति नागरत्ना (36 दिन कार्यकाल) भारत की पहली महिला CJI होंगी. न्यायमूर्ति पारदीवाला (2 साल 3 माह कार्यकाल) सबसे लंबी अवधि तक पद संभालेंगे. इन न्यायाधीशों का कार्यकाल और उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय देश की न्यायिक दिशा को निर्धारित करेंगे.

Advertisement

2.Who Will be The Next CJI?

Who Will be The Next CJI?
2

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को CJI का पदभार संभालेंगे और 9 फरवरी 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगभग 1.2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे. उन्हें मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था. दिलचस्प यह है कि उनकी नियुक्ति के समय वह 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों से आगे निकल गए थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह स्वीकार किया था कि यह सिफारिश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की गई थी. उन्होंने 'वन-रैंक-वन-पेंशन' योजना को बरकरार रखने वाली बेंच का हिस्सा थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थ (Arbitrators) अपनी फीस एकतरफा तय नहीं कर सकते. 2019 में, उन्होंने यह सर्वसम्मत फैसला दिया था कि भारतीय दंड संहिता के तहत 'आजीवन कारावास' 20 साल तक सीमित नहीं है.
 

3.Justice Vikram Nath

Justice Vikram Nath
3

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का कार्यकाल संक्षिप्त, लगभग 8 महीने का रहेगा, जो 7 फरवरी 2027 से शुरू होकर 23 सितंबर 2027 तक चलेगा. उन्हें अगस्त 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था. वह श्रम, सेवा और दीवानी कानून से संबंधित मामलों के रोस्टर पर हैं. वह उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं, जिसने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है. उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को भी खारिज किया था.

4.Justice B.V. Nagarathna

Justice B.V. Nagarathna
4

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के नाम भारतीय न्यायिक इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि वह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी. हालांकि, उनका कार्यकाल 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक, केवल 36 दिनों का होगा. उन्होंने केंद्र की 2016 की नोटबंदी योजना को चुनौती देने वाले संविधान पीठ के फैसले में असहमत राय लिखी थी. उन्होंने यह भी माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.Justice P.S. Narasimha

Justice P.S. Narasimha
5

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा 30 अक्टूबर 2027 को पद ग्रहण करेंगे और 3 मई 2028 तक, लगभग 6 महीने तक सेवा देंगे. वह CJI एस.एम. सीकरी और यू.यू. ललित के बाद, वकालत (बार) से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले तीसरे CJI होंगे. वह 5-न्यायाधीशों की उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने फैसला सुनाया था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का आह्वान गलत था. उन्होंने यह भी माना कि दिल्ली में 'सेवाओं' पर नियंत्रण केंद्र के बजाय दिल्ली राज्य सरकार के पास है.

6.Justice J.B. Pardiwala

Justice J.B. Pardiwala
6

न्यायमूर्ति पारदीवाला 3 मई 2028 को पद संभालेंगे और 11 अगस्त 2030 तक, 2 साल और 3 महीने के साथ इस सूची में सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले CJI होंगे. वह सुप्रीम कोर्ट के चौथे पारसी न्यायाधीश हैं. उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना और विवाह की समान आयु पर निर्णय देने वाली पीठों का हिस्सा रहे हैं.

7.Justice K.V. Viswanathan

Justice K.V. Viswanathan
7

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन अगस्त 2030 में CJI बनेंगे और 25 मई 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगभग 10 महीने तक इस पद पर रहेंगे. वह बार से सीधे पदोन्नत होने वाले चौथे CJI होंगे. एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, उन्होंने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति और विवाह समानता के लिए याचिका जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में प्रतिनिधित्व किया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 
कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE