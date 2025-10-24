देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा
भारत
Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 01:21 PM IST
1.Next 6 Chief Justice Of India
सरकार की ओर से CJI की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस बी आर गवई को पत्र लिख कर अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भेजने के लिए कहा है. देश के अगले CJI की सूची में न्यायमूर्ति सूर्यकांत (1.2 वर्ष कार्यकाल) सबसे आगे हैं, जबकि न्यायमूर्ति नागरत्ना (36 दिन कार्यकाल) भारत की पहली महिला CJI होंगी. न्यायमूर्ति पारदीवाला (2 साल 3 माह कार्यकाल) सबसे लंबी अवधि तक पद संभालेंगे. इन न्यायाधीशों का कार्यकाल और उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय देश की न्यायिक दिशा को निर्धारित करेंगे.
2.Who Will be The Next CJI?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को CJI का पदभार संभालेंगे और 9 फरवरी 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगभग 1.2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे. उन्हें मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था. दिलचस्प यह है कि उनकी नियुक्ति के समय वह 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों से आगे निकल गए थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह स्वीकार किया था कि यह सिफारिश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की गई थी. उन्होंने 'वन-रैंक-वन-पेंशन' योजना को बरकरार रखने वाली बेंच का हिस्सा थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यस्थ (Arbitrators) अपनी फीस एकतरफा तय नहीं कर सकते. 2019 में, उन्होंने यह सर्वसम्मत फैसला दिया था कि भारतीय दंड संहिता के तहत 'आजीवन कारावास' 20 साल तक सीमित नहीं है.
3.Justice Vikram Nath
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का कार्यकाल संक्षिप्त, लगभग 8 महीने का रहेगा, जो 7 फरवरी 2027 से शुरू होकर 23 सितंबर 2027 तक चलेगा. उन्हें अगस्त 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था. वह श्रम, सेवा और दीवानी कानून से संबंधित मामलों के रोस्टर पर हैं. वह उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं, जिसने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है. उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को भी खारिज किया था.
4.Justice B.V. Nagarathna
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के नाम भारतीय न्यायिक इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि वह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी. हालांकि, उनका कार्यकाल 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक, केवल 36 दिनों का होगा. उन्होंने केंद्र की 2016 की नोटबंदी योजना को चुनौती देने वाले संविधान पीठ के फैसले में असहमत राय लिखी थी. उन्होंने यह भी माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.
5.Justice P.S. Narasimha
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा 30 अक्टूबर 2027 को पद ग्रहण करेंगे और 3 मई 2028 तक, लगभग 6 महीने तक सेवा देंगे. वह CJI एस.एम. सीकरी और यू.यू. ललित के बाद, वकालत (बार) से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले तीसरे CJI होंगे. वह 5-न्यायाधीशों की उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने फैसला सुनाया था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का आह्वान गलत था. उन्होंने यह भी माना कि दिल्ली में 'सेवाओं' पर नियंत्रण केंद्र के बजाय दिल्ली राज्य सरकार के पास है.
6.Justice J.B. Pardiwala
न्यायमूर्ति पारदीवाला 3 मई 2028 को पद संभालेंगे और 11 अगस्त 2030 तक, 2 साल और 3 महीने के साथ इस सूची में सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले CJI होंगे. वह सुप्रीम कोर्ट के चौथे पारसी न्यायाधीश हैं. उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना और विवाह की समान आयु पर निर्णय देने वाली पीठों का हिस्सा रहे हैं.
7.Justice K.V. Viswanathan
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन अगस्त 2030 में CJI बनेंगे और 25 मई 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगभग 10 महीने तक इस पद पर रहेंगे. वह बार से सीधे पदोन्नत होने वाले चौथे CJI होंगे. एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, उन्होंने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति और विवाह समानता के लिए याचिका जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में प्रतिनिधित्व किया है.
