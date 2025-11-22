FacebookTwitterYoutubeInstagram
NIA की पूछताछ में आतंकियों का बड़ा खुलासा,विस्फोटक बनाने की सामग्री नूंह से खरीदी थी

G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क

100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?

भारत

100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

वैसे देखा जाए तो भारत में कई ऐसे खूंखार डाकू हुएं है जिनके आंतक की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं. इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे ही खूंखार डाकू की कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा था. 

सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 09:06 AM IST

1.70 के दशक की कहानी

70 के दशक की कहानी
1

ये कहानी 70 के दशक की है, इस समय बीहड़ में डाकू पंचम सिंह का राज हुआ करता था. बीहड़ में 14 सालों तक पंचम सिहं ने राज किया. इस दौर में आस-पास के करीब 25 जिलों में डाकू पंचम सिंह का परचम लहराता था. 

2. भिण्ड जिले के सिंहपुरा 

 भिण्ड जिले के सिंहपुरा 
2

1922 में एमपी के भिण्ड जिले के सिंहपुरा में जन्में डाकू पंचम सिंह कहते है कि कोई भी जन्म से या शौक से डाकू नहीं बनता परिस्थियां उसे डाकू बना देती है. वह बताते है कि सन 1958 में ग्राम पंचायत के चुनाव में गांव में दो पार्टी बन गईं. दूसरी पार्टी ने चुनावी रंजिश में उन्हें इतना पीटा कि पिता जी उन्हें बैलगाड़ी से हॉस्पिटल ले गए. 

3.अस्पताल से घर लौटे 

अस्पताल से घर लौटे 
3

जब ठीक होकर वह अस्पताल से घर लौटे तो पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए बीहड़ में डाकुओं के साथ भर्ती हो गए और एक दिन पंचम सिंह ने गांव में घुस कर 6 लोगों की हत्या कर दी. सरकार ने उनपर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी रखा था.

4.556 डाकुओं ने एक साथ किया सरेंडर 

556 डाकुओं ने एक साथ किया सरेंडर 
4

पंचम सिंह बताते हैं कि बात 1972 की है जब 556 डाकुओं ने एक साथ सरेंडर किया था. उस समय सरकार ने डाकुओं की 8 शर्ते मानी थी. जिनमें एक थी कि किसी भी डाकू को फांसी न दी जाए. सरेंडर करने वाले डाकुओं में पंचम सिंह भी शामिल थे. 

5.पंचम सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा 

पंचम सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा 
5

खूंखार डाकू पंचम सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा हत्या के मुकदमे, 200 से ज्यादा अपहरण, डकैती, लूट और ​अन्य मामले दर्ज थे. यूपी, एमपी और राजस्थान की ओर से सन 1970 में डाकू पंचमसिंह चौहान पर एक करोड़ का इनाम घोषित किया था.

6.मुंगावली की खुली जेल

मुंगावली की खुली जेल
6

मुंगावली की खुली जेल में वह रहे. इस जेल में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका दादी प्रकाश के उपदेश और शिक्षा से प्रेरित होकर पंचमसिंह संत बन गए. अब वह स्कूल कॉलेज जाकर प्रवचन देते हैं. 
 

