100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

2 . भिण्ड जिले के सिंहपुरा

2

1922 में एमपी के भिण्ड जिले के सिंहपुरा में जन्में डाकू पंचम सिंह कहते है कि कोई भी जन्म से या शौक से डाकू नहीं बनता परिस्थियां उसे डाकू बना देती है. वह बताते है कि सन 1958 में ग्राम पंचायत के चुनाव में गांव में दो पार्टी बन गईं. दूसरी पार्टी ने चुनावी रंजिश में उन्हें इतना पीटा कि पिता जी उन्हें बैलगाड़ी से हॉस्पिटल ले गए.