100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 09:06 AM IST
1.70 के दशक की कहानी
ये कहानी 70 के दशक की है, इस समय बीहड़ में डाकू पंचम सिंह का राज हुआ करता था. बीहड़ में 14 सालों तक पंचम सिहं ने राज किया. इस दौर में आस-पास के करीब 25 जिलों में डाकू पंचम सिंह का परचम लहराता था.
2. भिण्ड जिले के सिंहपुरा
1922 में एमपी के भिण्ड जिले के सिंहपुरा में जन्में डाकू पंचम सिंह कहते है कि कोई भी जन्म से या शौक से डाकू नहीं बनता परिस्थियां उसे डाकू बना देती है. वह बताते है कि सन 1958 में ग्राम पंचायत के चुनाव में गांव में दो पार्टी बन गईं. दूसरी पार्टी ने चुनावी रंजिश में उन्हें इतना पीटा कि पिता जी उन्हें बैलगाड़ी से हॉस्पिटल ले गए.
3.अस्पताल से घर लौटे
जब ठीक होकर वह अस्पताल से घर लौटे तो पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए बीहड़ में डाकुओं के साथ भर्ती हो गए और एक दिन पंचम सिंह ने गांव में घुस कर 6 लोगों की हत्या कर दी. सरकार ने उनपर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी रखा था.
4.556 डाकुओं ने एक साथ किया सरेंडर
पंचम सिंह बताते हैं कि बात 1972 की है जब 556 डाकुओं ने एक साथ सरेंडर किया था. उस समय सरकार ने डाकुओं की 8 शर्ते मानी थी. जिनमें एक थी कि किसी भी डाकू को फांसी न दी जाए. सरेंडर करने वाले डाकुओं में पंचम सिंह भी शामिल थे.
5.पंचम सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा
खूंखार डाकू पंचम सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा हत्या के मुकदमे, 200 से ज्यादा अपहरण, डकैती, लूट और अन्य मामले दर्ज थे. यूपी, एमपी और राजस्थान की ओर से सन 1970 में डाकू पंचमसिंह चौहान पर एक करोड़ का इनाम घोषित किया था.
6.मुंगावली की खुली जेल
मुंगावली की खुली जेल में वह रहे. इस जेल में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका दादी प्रकाश के उपदेश और शिक्षा से प्रेरित होकर पंचमसिंह संत बन गए. अब वह स्कूल कॉलेज जाकर प्रवचन देते हैं.