Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

1 . सरकार के सोशल मीडिया बैन से मचा हंगामा

नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस फैसले से नेपाल में हंगामा मच गया है. काठमांडू में हजारों Gen Z युवा सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन तक पहुंच गए हैं. इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है और सशस्त्र सीमा दल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है.