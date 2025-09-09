Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा
भारत
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 08:37 AM IST
1.सरकार के सोशल मीडिया बैन से मचा हंगामा
नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस फैसले से नेपाल में हंगामा मच गया है. काठमांडू में हजारों Gen Z युवा सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन तक पहुंच गए हैं. इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है और सशस्त्र सीमा दल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है.
2.कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था 7 सितंबर तक का समय
नेपाल मंत्रालय ने कंपनियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था, लेकिन बुधवार रात तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन समेत किसी भी प्लेटफॉर्म ने अपना आवेदन जमा नहीं किया था. अब नेपाल में ये सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप का उपयोग नहीं कर सकते हैं.
3.इन देशों में बैन है सोशल मीडिया
आइए जानते हैं और किन देशों में सोशल मीडिया पर बैन है और एक देश में तो मौत की सज़ा तक दी जाती है. आपको बता दें कि नेपाल अकेला ऐसा देश नहीं है, जहां सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है. कई और देशों में भी कड़े नियम लागू हैं. इसमें सबसे पहला नाम चीन का है, जहां पर फेसबुक से लेकर एक्स तक बैन हैं. इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं.
4.उत्तर कोरिया
किम जोंग उन के शासन में, उत्तर कोरिया में आम लोगों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है. यहां सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही सीमित इंटरनेट की सुविधा दी जाती है. यहां सोशल मीडिया के उपयोग या पोस्ट करने पर मनाही है. इसे गैरकानूनी गतिविधि के लिए मौत की सज़ा तक हो सकती है.
5.ईरान
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ईरान में भी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार सख्त सेंसरशिप लागू करती है और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जिसमें कारावास या मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है.
6.अफगानिस्तान
अफ़ग़ानिस्तान में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध है . यहां किसी भी जीवित चीज़ की तस्वीरें लेना और शेयर करना तालिबान द्वारा दंडनीय है.
7.सऊदी अरब
सऊदी अरब में सरकार सोशल मीडिया पर भी नज़र रखती है. सरकार विरोधी या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले पोस्ट के लिए जेल, जुर्माना या यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी हो सकती है. 2022 में, ट्विटर पर सरकार विरोधी पोस्ट के लिए एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई थी.