FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...

उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू

क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग 

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने आशा भोसले पर लगाया आरोप: 'लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मेरे पिता से नफरत करती थीं...';

अमेरिकी नीति में बदलाव से भारतीय वीज़ा आवेदकों पर असर, तीसरे देश में इंटरव्यू का विकल्प हटाया गया

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Aadhaar Card Update Process: आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए Step By Step प्रोसेस

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू

उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू

क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग 

क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने आशा भोसले पर लगाया आरोप: 'लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मेरे पिता से नफरत करती थीं...';

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने आशा भोसले पर लगाया आरोप: 'लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मेरे पिता से नफरत करती थीं...';

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...

वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

HomePhotos

भारत

Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

नेपाल Gen Z हाल ही में नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस प्रतिबंध के विरोध में Gen Z युवा सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन तक पहुंच गए हैं. आइए जानते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जहां सोशल मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 08:37 AM IST

1.सरकार के सोशल मीडिया बैन से मचा हंगामा

सरकार के सोशल मीडिया बैन से मचा हंगामा
1

नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस फैसले से नेपाल में हंगामा मच गया है. काठमांडू में हजारों Gen Z युवा सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन तक पहुंच गए हैं. इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है और सशस्त्र सीमा दल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है.

Advertisement

2.कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था 7 सितंबर तक का समय

कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था 7 सितंबर तक का समय
2

नेपाल मंत्रालय ने कंपनियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था, लेकिन बुधवार रात तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन समेत किसी भी प्लेटफॉर्म ने अपना आवेदन जमा नहीं किया था. अब नेपाल में ये सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप का उपयोग नहीं कर सकते हैं.

3.इन देशों में बैन है सोशल मीडिया

इन देशों में बैन है सोशल मीडिया
3

आइए जानते हैं और किन देशों में सोशल मीडिया पर बैन है और एक देश में तो मौत की सज़ा तक दी जाती है. आपको बता दें कि नेपाल अकेला ऐसा देश नहीं है, जहां सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है. कई और देशों में भी कड़े नियम लागू हैं. इसमें सबसे पहला नाम चीन का है, जहां पर फेसबुक से लेकर एक्स तक बैन हैं. इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं.

4.उत्तर कोरिया 

उत्तर कोरिया 
4

किम जोंग उन के शासन में, उत्तर कोरिया में आम लोगों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है. यहां सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही सीमित इंटरनेट की सुविधा दी जाती है. यहां सोशल मीडिया के उपयोग या पोस्ट करने पर मनाही है. इसे गैरकानूनी गतिविधि के लिए मौत की सज़ा तक हो सकती है.

TRENDING NOW

5.ईरान 

ईरान 
5

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ईरान में भी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार सख्त सेंसरशिप लागू करती है और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जिसमें कारावास या मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है.

6.अफगानिस्तान

अफगानिस्तान
6

अफ़ग़ानिस्तान में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध है . यहां किसी भी जीवित चीज़ की तस्वीरें लेना और शेयर करना तालिबान द्वारा दंडनीय है.

7.सऊदी अरब

सऊदी अरब
7

सऊदी अरब में सरकार सोशल मीडिया पर भी नज़र रखती है. सरकार विरोधी या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले पोस्ट के लिए जेल, जुर्माना या यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी हो सकती है. 2022 में, ट्विटर पर सरकार विरोधी पोस्ट के लिए एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई थी.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा
नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा
वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...
वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
Aadhaar Card Update Process: आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए Step By Step प्रोसेस
आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE