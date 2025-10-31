क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह

भारत
सुमित तिवारी | Oct 31, 2025, 08:45 PM IST
1.मेमोरी चिप्स की कमी
दरअसल स्मार्टफोन्स में बढ़ते आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से मेमोरी चिप्स की कमी हो रही है. मेमोरी चिप्स यानी किसी स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर का दिगाम
2.सैमसंग
बताया जा रहा है कि सैमसंग जल्द ही अपने डिवाइस जिनमें स्मार्टफोन्स भी शामिल है, उनकी कीमत बढ़ाने के बारे में सोच रहा है.
3.मिड रेंज के फोन पर असर
इसका असर मिड रेंज के के स्मार्टफोन्स पर हो सकता है यानी कि 20 हजार की कीमत से सस्ते स्मार्ट फोन्स के दाम अब बढ़ने वाले हैं.
4.एआई फीचर से लैंस फोन
इन दिनों कंपनी ऐसे फोन्स लॉन्च कर रही है जिनमें एआई फीचर्स हो, इसलिए चिप की डिमांड भी बढ़ रही है. दूसरी तरफ सप्लायर्स के पास स्टॉक कम हो गया है.
5.कौन सी कंपनी बढ़ा सकती है दाम
सैमसंग के इलावा शाओमी का नाम भी सामने आ रही है वह भी इसी वजह से कीमतों को बढ़ाने के बारे में सोच रही है. लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कब दाम बढ़ाए जाएंगे.