FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन

क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह

क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह

HomePhotos

भारत

क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह

रिपोर्टों के अनुसार आने वाले दिनों में स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं. क्या ये बात सही है या फिर सिर्फ अफवाह है, आइए जानते है इसकी वजह क्या है. 

सुमित तिवारी | Oct 31, 2025, 08:45 PM IST

1.मेमोरी चिप्स की कमी

मेमोरी चिप्स की कमी
1

दरअसल स्मार्टफोन्स में बढ़ते आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से मेमोरी चिप्स की कमी हो रही है. मेमोरी चिप्स यानी किसी स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर का दिगाम

Advertisement

2.सैमसंग

सैमसंग
2

बताया जा रहा है कि सैमसंग जल्द ही अपने डिवाइस जिनमें स्मार्टफोन्स भी शामिल है, उनकी कीमत बढ़ाने के बारे में सोच रहा है. 
 

3.मिड रेंज के फोन पर असर

मिड रेंज के फोन पर असर
3

इसका असर मिड रेंज के के स्मार्टफोन्स पर हो सकता है यानी कि 20 हजार की कीमत से सस्ते स्मार्ट फोन्स के दाम अब बढ़ने वाले हैं. 
 

4.एआई फीचर से लैंस फोन

एआई फीचर से लैंस फोन
4

इन दिनों कंपनी ऐसे फोन्स लॉन्च कर रही है जिनमें एआई फीचर्स हो, इसलिए चिप की डिमांड भी बढ़ रही है. दूसरी तरफ सप्लायर्स के पास स्टॉक कम हो गया है. 

TRENDING NOW

5.कौन सी कंपनी बढ़ा सकती है दाम

कौन सी कंपनी बढ़ा सकती है दाम
5

सैमसंग के इलावा शाओमी का नाम भी सामने आ रही है वह भी इसी वजह से कीमतों को बढ़ाने के बारे में सोच रही है. लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कब दाम बढ़ाए जाएंगे. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Fake Wedding Invitations: शादी में आना है... यह निमंत्रण नहीं, हो सकता है साइबर ट्रैप, लिंक पर किल्क करते ही बैंक बैंलेस होगा साफ
Bihar Election 2025: बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
बाहुबलियों का गढ़ 'मोकामा विधानसभा' में कैसा है राजनीतिक समीकरण? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE