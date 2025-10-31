क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह

5 . कौन सी कंपनी बढ़ा सकती है दाम

5

सैमसंग के इलावा शाओमी का नाम भी सामने आ रही है वह भी इसी वजह से कीमतों को बढ़ाने के बारे में सोच रही है. लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कब दाम बढ़ाए जाएंगे.