भारत के परमाणु हथियारों में हुई बढ़ोतरी, कहां खड़ा है पाकिस्तान? जानिए किसके पास हैं कितने बम

9 . चीन भी आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा अपना जखीरा

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भारत का पड़ोसी देश चीन अपने परमाणु बेड़े को बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है. चीन का भंडार 600 से बढ़कर 620 वॉरहेड्स हो गया है. फ्रांस ने अपने भंडार में सबसे तेज बढ़ोतरी करते हुए इसे 290 से सीधे 370 वॉरहेड्स तक पहुंचा दिया है. यूनाइटेड किंगडम के पास वर्तमान में 225 वॉरहेड्स हैं. मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बावजूद इजरायल का अनुमानित परमाणु भंडार बिना किसी बदलाव के 90 वॉरहेड्स पर ही बना हुआ है. उत्तर कोरिया का भंडार 50 से बढ़कर 60 वॉरहेड्स हो गया है.

