6 . खाने में क्या-क्या साथ लेकर गए शुभांशु शुक्ला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभांशू खाने के लिए अपने साथ गाजर हलवा, मूंगदाल हलवा और आमरस साथ लेकर गए हैं. साथ में उनके पास फ्रीज में ड्राइड मांस, फल, सब्जियां भी उपलब्ध होंगी. (फोटो: PTI)

VIDEO | Axiom-4 Mission: Group Captain Shubhanshu Shukla and three other astronauts float into the International Space Station to warm hugs.



