71st National Film Awards: फिल्म ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, किया ‘सलाम नमस्ते’, दिल छू लेने वाली तस्वीरें वायरल

2 . गौरी खान ने क्या कहा?

सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अपने पति की इस बड़ी जीत से काफी गौरवान्वित है. सोशल मीडिया पर किंग खान की एक तस्वीर शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं. गौरी खान ने लिखा, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई!!! इसके आप हकदार हैं… यह आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है. अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक स्पेशल मैंटल डिजाइन कर रही हूं.”