71st National Film Awards: फिल्म ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, किया ‘सलाम नमस्ते’, दिल छू लेने वाली तस्वीरें वायरल

Abhay Sharma | Sep 23, 2025, 06:20 PM IST
1.फिल्मी करियर में एक ऐतिहासिक पल
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. शाहरुख खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है. उनके 33 साल के फिल्मी करियर में एक ऐतिहासिक पल था. शाहरुख खान ने ‘सलाम-नमस्ते’ किया...
2.गौरी खान ने क्या कहा?
सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अपने पति की इस बड़ी जीत से काफी गौरवान्वित है. सोशल मीडिया पर किंग खान की एक तस्वीर शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं. गौरी खान ने लिखा, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई!!! इसके आप हकदार हैं… यह आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है. अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक स्पेशल मैंटल डिजाइन कर रही हूं.”
3.ऑल ब्लैक लुक
किंग खान शाहरूख खान लगभग चार दशक की सिने यात्रा के बाद पहली बार इस पुरस्कार से नवाजे गए हैं. इस समारोह में अभिनेता शाहरुख खान ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. चश्मा लगाकर एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
4.रानी मुखर्जी के साथ बैठे हुए आए नजर
शाहरूख खान रानी मुखर्जी के साथ बैठे हुए नजर आए. बता दें कि रानी मुखर्जी ने ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ में अपनी एक्टिंग के लिए बेस्ट अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. शाहरुख खान को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
5.फिल्म जवान के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
शाहरूख खान को यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ‘जवान’ के लिए मिला है, जो हाल के समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही. इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
6.शाहरूख खान ने जताया आभार
अगस्त में 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा हुई थी, तभी शाहरुख खान ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने पर आभार जताया था. तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी टीम और परिवार का धन्यवाद किया और इस जीत को एक जिम्मेदारी बताया. उनकी आज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
