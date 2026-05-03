भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों महसूस होती है किसी की मौजूदगी

1 . सुनसान जगह पर खड़े हो जाते हैं रोंगटे?

1

क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने कमरे या सुनसान जगह पर कदम रखते हैं और अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? न कोई वहां था, न कोई आवाज आई, फिर भी एक अजीब सा डर या घबराहट महसूस होने लगती है. हम अक्सर इसे 'पैरानॉर्मल' या भूतों का साया मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसके पीछे कोई रूह नहीं, बल्कि एक खास तरह की आवाज हो सकती है, जिसे हम सुन भी नहीं सकते.