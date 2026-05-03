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भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों महसूस होती है किसी की मौजूदगी

भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने खोला हॉन्टेड प्लेसेज का राज

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भूत-प्रेत नहीं, इस वजह से डरावनी लगती हैं कुछ जगह! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों महसूस होती है किसी की मौजूदगी

अक्सर हम किसी सुनसान या पुरानी जगह पर जाकर घबराहट और डर महसूस करते हैं. हालांकि, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि इस अहसास के पीछे अलौकिक शक्तियां नहीं, बल्कि कुछ और ही वजह होती है.

Gaurav Barar | May 03, 2026, 01:44 PM IST

1.सुनसान जगह पर खड़े हो जाते हैं रोंगटे?

सुनसान जगह पर खड़े हो जाते हैं रोंगटे?
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क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने कमरे या सुनसान जगह पर कदम रखते हैं और अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? न कोई वहां था, न कोई आवाज आई, फिर भी एक अजीब सा डर या घबराहट महसूस होने लगती है. हम अक्सर इसे 'पैरानॉर्मल' या भूतों का साया मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसके पीछे कोई रूह नहीं, बल्कि एक खास तरह की आवाज हो सकती है, जिसे हम सुन भी नहीं सकते.

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2.क्या है ये 'खामोश' आवाज?

क्या है ये 'खामोश' आवाज?
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कनाडा की मैकएवान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक दिलचस्प स्टडी की है, जो बताती है कि इन्फ्रासाउंड हमारे मूड के साथ खेल सकता है. इन्फ्रासाउंड ऐसी आवाजें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है. इंसानी कान आमतौर पर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाजें ही सुन पाते हैं, इसलिए ये कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें हमारे कानों के लिए 'अदृश्य' होती हैं. 

3.हमारे चारों तरफ हैं ये आवाजें

हमारे चारों तरफ हैं ये आवाजें
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भले ही हम इन्हें सुन न पाएं, लेकिन हमारा शरीर इन्हें नजरअंदाज नहीं करता. ये आवाजें हमारे चारों तरफ हैं- विंड टर्बाइन, एयर कंडीशनर, भारी ट्रैफिक और यहां तक कि पुरानी इमारतों के पाइपों की गड़गड़ाहट से भी ये पैदा होती हैं. कुदरत में ये भूकंप, ज्वालामुखी और तूफानों के दौरान भी निकलती हैं.
 

4.जब खामोशी ने बढ़ा दिया तनाव

जब खामोशी ने बढ़ा दिया तनाव
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वैज्ञानिकों ने 36 लोगों पर एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया. उन्हें एक कमरे में बिठाकर अलग-अलग तरह का संगीत सुनाया गया. कुछ समय बैकग्राउंड में 18 हर्ट्ज का इन्फ्रासाउंड चलाया गया और कुछ समय नहीं. किसी भी प्रतिभागी को यह नहीं बताया गया कि कब वह 'अदृश्य' आवाज चल रही है. 
 

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5.चौंकाने वाले थे नतीजे

चौंकाने वाले थे नतीजे
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इसके नतीजे चौंकाने वाले थे. इन्फ्रासाउंड के संपर्क में आते ही लोग ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे. उन्हें संगीत पहले के मुकाबले ज्यादा दुखद लगने लगा. सबसे बड़ी बात, उनके लार के नमूनों में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया. कोर्टिसोल हमारे शरीर का मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है. हैरानी की बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चला कि कमरे में कोई आवाज चल रही थी, फिर भी उनका शरीर और दिमाग तनाव की स्थिति में आ गया.
 

6.क्या इसी वजह से जगहें हॉन्टेड लगती हैं?

क्या इसी वजह से जगहें हॉन्टेड लगती हैं?
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वैज्ञानिक लंबे समय से यह थ्योरी देते आए हैं कि इन्फ्रासाउंड ही वह वजह है जिससे कुछ इमारतें डरावनी या 'हॉन्टेड' महसूस होती हैं. पुरानी चर्च, बेसमेंट या पुरानी फैक्ट्रियां जहां मशीनें चलती हैं, वहां भारी मात्रा में लो-फ्रीक्वेंसी साउंड एनर्जी होती है. 

7.आंखों की पुतलियों में होती है कंपन

आंखों की पुतलियों में होती है कंपन
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पिछली कुछ रिसर्च में तो यह भी पाया गया है कि 18 से 19 हर्ट्ज के आसपास का इन्फ्रासाउंड हमारी आंखों की पुतलियों में कंपन पैदा कर सकता है, जिससे हमें धुंधली आकृतियां या साये नजर आने लगते हैं. लोग इसे भूत समझ लेते हैं, जबकि असल में वह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है.

8.सावधानी की जरूरत

सावधानी की जरूरत
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यह स्टडी हमें आगाह करती है कि शहरी इलाकों में बढ़ता हुआ 'शोर' जो हमें सुनाई भी नहीं देता, हमारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है. अगर दीवारों में होने वाली एक हल्की सी गूंज हमारा स्ट्रेस बढ़ा सकती है, तो सोचिए महीनों या सालों तक ऐसी जगह रहने का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा.
 

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