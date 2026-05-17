जब सेट पर सरेआम पूरी करनी पड़ती थीं ऐसी-ऐसी डिमांड, इस बेबस एक्ट्रेस ने शेयर की रूह कंपा देने वाली सच्चाई

5 . बोल्ड सीन्स की वजह से जब टाइपकास्ट हुईं एक्ट्रेस

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यहां बात जरीन खान की हो रही है. एक्ट्रेस का मानना है कि फिल्मों में बोल्ड सीन देने की वजह से इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच उनकी छवि काफी नकारात्मक बन गई थी. एक समय ऐसा आ गया था जब लोग उन्हें हीन भावना या नीची नजर से देखने लगे थे. बॉलीवुड के गलियारों में यह बातें आम हो गई थीं कि जरीन को अभिनय करना नहीं आता, इसलिए वह फिल्मों में अंगप्रदर्शन का सहारा ले रही हैं. यह बातें जरीन को अंदर तक चुभती थीं और वह खुद से नजरें मिलाने में भी असहज महसूस करने लगी थीं.

