जब सेट पर सरेआम पूरी करनी पड़ती थीं ऐसी-ऐसी डिमांड, इस बेबस एक्ट्रेस ने शेयर की रूह कंपा देने वाली सच्चाई

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Pragya Bharti | May 17, 2026, 01:14 PM IST
1.Film Industry Casting Couch
बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे कड़वे सच छिपे होते हैं, जो कलाकारों की जिंदगी बदल देते हैं. परदे पर दिखने वाला बोल्ड अंदाज कभी-कभी किसी अभिनेत्री के लिए जी का जंजाल बन जाता है. आज हम ऐसी ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है. इस मौके पर उनके करियर से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक अनुभव सामने आया है, जिसने फिल्म जगत के डार्क साइड को उजागर कर दिया है.
2.ग्लैमर के नाम पर सेट पर किया गया गुमराह
अपनी अगली फिल्म 'अक्सर 2' के दौरान हुए धोखे का जिक्र करते हुए जरीन ने बताया था कि फिल्म साइन करते वक्त मेकर्स ने उनसे कुछ और वादा किया था. उन्हें कहा गया था कि उनका किरदार केवल ग्लैमरस होगा और फिल्म में कोई अश्लीलता या अत्यधिक बोल्डनेस नहीं होगी. लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मेकर्स अपने वादे से मुकर गए और उन पर अचानक किसिंग सीन्स देने का दबाव बनाया जाने लगा.
3.बिना बताए बदली गई फिल्म की स्क्रिप्ट
जरीन ने स्पष्ट किया था कि उन्हें बिकिनी पहनने या बोल्ड सीन्स से परहेज नहीं था, लेकिन जिस तरह बिना पूर्व सूचना के अचानक सेट पर चीजें बदली गईं, वह पूरी तरह गलत था. शूटिंग के दौरान अचानक उनसे बिकिनी पहनने को कहा जाता था. सेट पर प्रोड्यूसर्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के बीच अक्सर आपसी तालमेल की कमी और झगड़े होते थे, जिसका सीधा खामियाजा और मानसिक तनाव अंततः जरीन को भुगतना पड़ता था.
4.बेबसी और कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसा करियर
जरीन खान के पास उस समय फिल्म छोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था. कानूनी अनुबंधों और व्यावसायिक मजबूरियों के कारण वे इस तरह फंस चुकी थीं कि न चाहते हुए भी उन्हें उन सीन्स की शूटिंग पूरी करनी पड़ी. इस बेबसी और कड़वे अनुभव के बाद जरीन को अच्छे और मुख्यधारा के प्रोजेक्ट्स मिलना लगभग बंद हो गए, जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी.
5.बोल्ड सीन्स की वजह से जब टाइपकास्ट हुईं एक्ट्रेस
यहां बात जरीन खान की हो रही है. एक्ट्रेस का मानना है कि फिल्मों में बोल्ड सीन देने की वजह से इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच उनकी छवि काफी नकारात्मक बन गई थी. एक समय ऐसा आ गया था जब लोग उन्हें हीन भावना या नीची नजर से देखने लगे थे. बॉलीवुड के गलियारों में यह बातें आम हो गई थीं कि जरीन को अभिनय करना नहीं आता, इसलिए वह फिल्मों में अंगप्रदर्शन का सहारा ले रही हैं. यह बातें जरीन को अंदर तक चुभती थीं और वह खुद से नजरें मिलाने में भी असहज महसूस करने लगी थीं.
6.'हेट स्टोरी 3' बनी करियर की सबसे बड़ी भूल
जरीन खान अपनी फिल्म 'हेट स्टोरी 3' को अपने फिल्मी सफर की सबसे बड़ी गलती मानती हैं. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनकी बनी-बनाई इमेज पूरी तरह बदल गई. जरीन के मुताबिक, इस फिल्म ने सिनेमा जगत में उनकी एक खास तरह की बोल्ड छवि सेट कर दी, जिससे उन्हें मुख्यधारा के बेहतरीन और संजीदा रोल्स मिलने बंद हो गए. इसके बाद उन्हें लगातार उसी तरह के किरदारों के ऑफर आने लगे.