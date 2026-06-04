भारत के रक्षा कवच में जुड़ा नया 'पहरेदार', रूस से मिले इस हथियार से चीन-पाकिस्तान की नींद उड़ना तय!

भारत
Gaurav Barar | Jun 04, 2026, 12:48 PM IST
1.आसमानी सुरक्षा हुई और मजबूत
भारतीय सेना और देश की आसमानी सुरक्षा को और ताकत मिली है. भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है. रूस से दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन का चौथा स्क्वाड्रन सुरक्षित भारत पहुंच चुका है. रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस आधुनिक सिस्टम को कुछ दिन पहले ही समुद्री रास्ते से भारत लाया गया है और बहुत जल्द भारतीय सेना इसे देश की सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी में है.
2.रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत पहुंची खेप
यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत और रूस के बीच साल 2018 में हुई एक बेहद अहम डिफेंस डील का हिस्सा है. इस समझौते के तहत भारत ने रूस से कुल पांच S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का सौदा किया था. इनमें से तीन स्क्वाड्रन करीब दो साल पहले ही भारत आ चुके थे और उन्हें चीन व पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात भी किया जा चुका है. हालांकि, बाकी बचे दो स्क्वाड्रन की डिलीवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब चौथी स्क्वाड्रन का भारत आना देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है.
3.पाकिस्तानी वायुसेना को दी थी करारी शिकस्त
डिफेंस सेक्टर से जुड़े सूत्रों ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा किया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सुदर्शन ने अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना के हौसले पस्त हो गए.
4.पलक झपकते ही मार गिराया हाई-वैल्यू निगरानी विमान
दावा किया गया है कि इस बेहद आधुनिक सिस्टम ने करीब 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर उड़ रहे पाकिस्तान के एक हाई-वैल्यू निगरानी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए इतनी लंबी दूरी पर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा और रिकॉर्डतोड़ एक्शन माना जाता है.
5.पांचवां स्क्वाड्रन कब आएगा?
इस घातक मिसाइल सिस्टम के पांचवें और आखिरी स्क्वाड्रन के भारत आने की अभी कोई तय तारीख तो सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही महीनों में वह भी भारत पहुंच जाएगा. भारतीय सेना के लिए अच्छी बात यह है कि देश की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना की जरूरतों को देखते हुए रूस से S-400 की पांच और अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी है.
6.प्रोजेक्ट कुशा से भारत बनेगा आत्मनिर्भर
विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अब पूरी तरह मेड इन इंडिया की राह पर चल रहा है. इसी कड़ी में भारत खुद का स्वदेशी लॉन्ग-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने के लिए 'प्रोजेक्ट कुशा' पर तेजी से काम कर रहा है.
7.क्या है इस प्रोजेक्ट का मकसद?
इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद एक ऐसा देसी और अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, खतरनाक ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही, बहुत लंबी दूरी पर तबाह कर सके.
8.वायु सेना को अजेय बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम
इस महाप्रोजेक्ट में विकास और उत्पादन के लिए भारत की जानी-मानी रक्षा कंपनी 'सोलर इंडस्ट्रीज' को पार्टनर बनाया गया है. S-400 का भारत आना और प्रोजेक्ट कुशा पर काम चलना, देश की वायु सेना को दुश्मनों के लिए पूरी तरह अजेय बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.