भारत के रक्षा कवच में जुड़ा नया 'पहरेदार', रूस से मिले इस हथियार से चीन-पाकिस्तान की नींद उड़ना तय!

2 . रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत पहुंची खेप

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यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत और रूस के बीच साल 2018 में हुई एक बेहद अहम डिफेंस डील का हिस्सा है. इस समझौते के तहत भारत ने रूस से कुल पांच S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का सौदा किया था. इनमें से तीन स्क्वाड्रन करीब दो साल पहले ही भारत आ चुके थे और उन्हें चीन व पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात भी किया जा चुका है. हालांकि, बाकी बचे दो स्क्वाड्रन की डिलीवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब चौथी स्क्वाड्रन का भारत आना देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है.

