कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!

भारत
रईश खान | Dec 31, 2025, 04:32 PM IST
1.इस एयर डिफेंस सिस्टम का पूरक S-350 वित्याज
रोस्टेक के मुताबिक, रूस एस-300 वित्याज को भारत में मौजूदा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के अपडेटेड टेक्नोलॉजी के रूप में पेश कर रहा है. इससे भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क और मजबूत हो सकेगा. इतना ही नहीं यह सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की बैटरियों को भी सपोर्ट करेगा.
2. भारत-रूस के बीच इन हथियारों पर बात
भारत और रूस की बीच हाल ही में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. जिसमें एस-500 एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 रेजिमेंट्स और S-350 पर चर्चा हुई. लेकिन रूस ने सबसे आगे S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाया.
3.S-350 वित्याज में क्या है TOT?
रूस ने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (TOT) के साथ एस-350 को दिया जाएगा. यह आधुनिक मध्यम दूरी का सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम है, जो पुराने एस-300पीएस को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है.
4.S-350 वित्याज की खास विशेषताएं
S-350 वित्याज (S-350E) मॉडर्न मीडियम रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है. इसे S-300PS के विकल्प रूप में अल्माज-एंटे ने बनाया है. इसकी खासियत यह है कि लड़ाकू विमान हो, हेलिकॉप्टर या ड्रोन-क्रूज मिसाइल दुश्मन के हर अटैक को हवा में ही खत्म करने में सक्षम है.
5.120 KM तक टारेगट को भेदने में सक्षम
S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज एरोडायनामिक टारगेट्स के लिए 120 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 25-30 किलोमीटर तक है. ऊंचाई 20-30 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है.
6.एक बार में 12 मिसाइलें कर सकते हैं लोड
एस-350 के 9M96E, 9M96E2 (एक्टिव रडार गाइडेड) और 9M100 जैसी एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें तक लोड की जा सकती हैं. इस सिस्टम की खासियत यह है कि एक बार में कई टारगेट को ध्वस्त कर सकता है. इसमें मल्टीफंक्शनल AESA रडार भी लगा है, जो कम ऊंचाई के खतरों को भी पकड़ सकता है.