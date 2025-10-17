Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स तक सबकुछ
Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद
Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत
Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा
Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग
भारत
Pragya Bharti | Oct 17, 2025, 02:04 PM IST
1.Rivaba Jadeja Education and Qualification
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा वर्तमान में गुजरात की राजनीति में एक चर्चित चेहरा हैं. उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जामनगर नॉर्थ सीट से शानदार जीत दर्ज की और एक सक्रिय विधायक के तौर पर अपनी पहचान बना रही हैं. हालांकि, राजनीति में आने से पहले रिवाबा एक होनहार इंजीनियरिंग छात्रा और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली एक शिक्षित महिला थीं. उनका यह सफर दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी पहचान केवल एक क्रिकेटर की पत्नी तक सीमित नहीं रखी.
2.रिवाबा जडेजा का प्रारंभिक जीवन
रिवाबा जडेजा का जन्म 5 सितंबर 1990 को गुजरात में हुआ था. वह एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार से आती हैं. उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी एक सफल व्यवसायी हैं, जबकि उनकी माँ प्रफुल्लबा सोलंकी भारतीय रेलवे में अधिकारी रह चुकी हैं.
3.उच्च शिक्षा और शैक्षणिक पृष्ठभूमि
रिवाबा ने अपनी स्कूली शिक्षा राजकोट से पूरी की. इसके बाद उन्होंने आत्मीय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की. उनकी यह शैक्षिक पृष्ठभूमि उन्हें राजनीति में आने से पहले ही एक मजबूत और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करती है.
4.सामाजिक कार्यों में रुचि
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दिनों से ही रिवाबा का झुकाव केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित नहीं था. उनका रुझान सामाजिक विषयों की ओर भी रहा. उन्होंने कई स्वयंसेवी और समाजसेवी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. रिवाबा ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर काम करने का मन बनाया. समाज के प्रति उनका यही समर्पण और जिम्मेदारी का भाव आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की नींव बना.
5.रविंद्र जडेजा से पहली मुलाकात
रिवाबा और रविंद्र जडेजा की प्रेम कहानी थोड़ी फिल्मी है. उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी. रिवाबा, रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा की बहुत अच्छी दोस्त थीं. नैना की दोस्ती के माध्यम से ही रविंद्र और रिवाबा की पहचान हुई.
6.विवाह और निजी जीवन
यह पहचान जल्द ही एक मजबूत और गहरे रिश्ते में बदल गई. दोनों ने एक-दूसरे को अच्छी तरह समझा और 17 अप्रैल 2017 को एक निजी समारोह में विवाह बंधन में बंध गए. उनकी शादी की तस्वीरें उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थीं.
7.राजनीति में प्रवेश
शादी के बाद रिवाबा ने अपनी पहचान क्रिकेटर की पत्नी तक सीमित न रखते हुए, राजनीति में कदम रखा. उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जामनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ा. उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और उन्होंने शानदार जीत हासिल कर विधानसभा में प्रवेश किया.
8.विधायक के तौर पर कार्य
रिवाबा जडेजा अब बतौर विधायक समाजसेवा और लोक कल्याण के कार्यों में सक्रिय हैं. वह लगातार महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही हैं. उन्होंने सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में भी भागीदारी निभाई है, जिससे जामनगर क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका लगातार सुर्खियों में बनी रहती है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.