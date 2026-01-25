Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

1 . 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?

भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाता है. यह दिन भारत के संविधान के महत्व को दर्शाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. उस दिन से ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.

