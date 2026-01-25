FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day 2026: इतिहास की तारीखों पर गौर करें तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था. हिंदूस्तान इसी दिन एक लोकतांत्रित गणराज्य बना था. लोग इस तारीख को लेकर ही कन्फ्यूजन में रहते हैं.

रईश खान | Jan 25, 2026, 08:38 PM IST

1.26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?
1

भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाता है. यह दिन भारत के संविधान के महत्व को दर्शाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. उस दिन से ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. 
 

2.गणतंत्र दिवस को लेकर क्यों रहता कन्फ्यूजन

गणतंत्र दिवस को लेकर क्यों रहता कन्फ्यूजन
2

लेकिन गणतंत्र दिवस के वर्ष को लेकर हर साल कन्फ्यूजन रहता है. इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. 76वां या 77वां आइये जानते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) मनाया जाएगा.
 

3.किस दिन लागू हुआ था भारत का संविधान

किस दिन लागू हुआ था भारत का संविधान
3

इतिहास की तारीखों पर गौर करें तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था. हिंदूस्तान इसी दिन एक लोकतांत्रित गणराज्य बना था. लोग इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन हैं कि जब संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो 2026 में 76 वर्ष हुए हैं. ऐसे में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाना चाहिए.
 

4.नंबरिंग के पीछे क्या है लॉजिक?

नंबरिंग के पीछे क्या है लॉजिक?
4

लेकिन यह कैलकुलेशन गलत है. ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत में पहला गणतंत्र दिवस (1st Republic Day) मनाया गया. इसके हिसाब से इस साल 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. 
 

5.परेड में भारत दिखाता है ताकत

परेड में भारत दिखाता है ताकत
5

गणतंत्र दिवस पर परेड नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होती है. परेड में भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक मूल्यों को पूरी दुनिया देखती है. इसमें राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाती हैं.
 

