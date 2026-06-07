अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

6 . कितनी है रैम्पेज की रेंज

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रैम्पेज 200 से 250 किमी तक दूर के लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है. ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को अपनी सीमा में रहकर ही पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमला करने की ताकत देती है. ये मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरफील्ड और रडार स्टेशन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है. (सभी तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं और प्रतीकात्मक हैं.)