अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

भारत
Shivendra Rai | Jun 07, 2026, 05:52 PM IST
1.भारत में बनेगी 'रैम्पेज'
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर और मुरीदके जैसे इलाकों में मौजूद आतंकवादी कैंपों को तबाह करने के लिए 'रैम्पेज' सुपरसोनिक एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. अब ये मिसाइलें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हें देश में ही बनाने का फैसला लिया गया है.
2.रैम्पेज का स्टॉक भी बढ़ाया जाएगा
डिफेंस डॉट इन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार इस इजरायली मिसाइल का स्टॉक तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है. वायुसेना अब 'रैम्पेज' को केवल आपातकालीन विदेशी खरीद प्रक्रिया के तहत नहीं खरीदना चाहती बल्कि इसे बड़ी संख्या में स्टॉक कर के रखना चाहती है.
3.ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हुआ था रैम्पेज का इस्तेमाल
मई 2025 में भारतीय वायु सेना (IAF) के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान Su-30MKI और जगुआर जेट से 'रैम्पेज' सुपरसोनिक एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल लॉन्च की गई थी. इन मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाया. रैम्पेज की ताकत का पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा वास्तविक परीक्षण किया गया था.
4.देश में बनाने का निर्णय क्यों?
वायुसेना नहीं चाहती कि किसी संघर्ष या युद्ध की स्थिति में हथियार की कमी से जूझना पड़े. इसीलिए अब लाइसेंस के तहत स्थानीय स्तर पर निर्माण करने पर ध्यान दिया जा रहा है. देश में ही मिसाइल बनाने से प्रति-यूनिट खर्च भी कम होगा.
5.रैम्पेज की ताकत और खासियत
भारतीय वायुसेना में रैम्पेज को आधिकारिक तौर पर 'हाई स्पीड लो ड्रैग-मार्क 2' नाम दिया गया है. इस मिसाइल का वजन लगभग 570 किलोग्राम है जो 150 किलोग्राम के ब्लास्ट-फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड ले जा सकती है. इसे भारतीय वायुसेना के किसी भी फाइटर प्लेन में लगाया जा सकता है.
6.कितनी है रैम्पेज की रेंज
रैम्पेज 200 से 250 किमी तक दूर के लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है. ये मिसाइल भारतीय वायुसेना को अपनी सीमा में रहकर ही पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमला करने की ताकत देती है. ये मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरफील्ड और रडार स्टेशन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है. (सभी तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं और प्रतीकात्मक हैं.)