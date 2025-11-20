Ram Mandir Dhwajarohan: PM मोदी अयोध्या में पहली बार लहराएंगे धर्म ध्वजा! पूजा, प्रसाद व भव्य समारोह.. जानें क्या-क्या होगा खास

1 . प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण

1

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने निर्णायक चरण में है. मंदिर निर्माण की इस लंबी यात्रा में 25 नवंबर का दिन एक ऐतिहासिक और 'पूर्णता का क्षण' बनने जा रहा है. इस दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के मुख्य शिखर पर पहली बार ध्वजारोहण करेंगे. ध्वजारोहण समारोह दोपहर करीब 2 बजे तक चलेगा.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि मुख्य शिखर पर ध्वज फहराना मंदिर निर्माण यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय है. यह समारोह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों के लिए आस्था और राष्ट्र की चेतना का वैश्विक संदेश होगा.