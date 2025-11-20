FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

भारत

Ram Mandir Dhwajarohan: PM मोदी अयोध्या में पहली बार लहराएंगे धर्म ध्वजा! पूजा, प्रसाद व भव्य समारोह.. जानें क्या-क्या होगा खास

25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. इस 'पूर्णता के क्षण' में मोहन भागवत और सीएम योगी समेत हजारों संत उपस्थित रहेंगे. इसके बाद मंदिर आम भक्तों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा.

Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 07:49 AM IST

1.प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने निर्णायक चरण में है. मंदिर निर्माण की इस लंबी यात्रा में 25 नवंबर का दिन एक ऐतिहासिक और 'पूर्णता का क्षण' बनने जा रहा है. इस दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के मुख्य शिखर पर पहली बार ध्वजारोहण करेंगे. ध्वजारोहण समारोह दोपहर करीब 2 बजे तक चलेगा. 
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि मुख्य शिखर पर ध्वज फहराना मंदिर निर्माण यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय है. यह समारोह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों के लिए आस्था और राष्ट्र की चेतना का वैश्विक संदेश होगा.

 

2.विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

यह समारोह राष्ट्रीय और आध्यात्मिक महत्व का आयोजन होगा, जिसमें कई विशिष्ट हस्तियां शामिल होंगी. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देशभर के हजारों संत और विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया गया है. कार्यक्रम के लिए पूर्वांचल और आसपास के जिलों से करीब छह हजार चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.

3.भक्तों के लिए मंदिर पूरी तरह खुलेगा

ध्वजारोहण समारोह के पूरा होने के बाद राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. ध्वजारोहण के बाद राम मंदिर पहली बार पूरी तरह आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा. अभी तक भक्तों को केवल गर्भगृह और प्रथम तल तक ही प्रवेश मिलता था. मुख्य शिखर की औपचारिकता पूरी होने के बाद पूरा मंदिर परिसर दर्शनों के लिए उपलब्ध होगा.

4.सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की. शहर भर में मल्टीलेयर सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें पुलिस, PAC, CRPF और खुफिया एजेंसियों की टीमें शामिल हैं. शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन लगातार निगरानी करेंगे.

5.मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था

अयोध्या में भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. सभी आमंत्रित मेहमानों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है. ट्रस्ट ने मेहमानों के लिए आश्रमों, होम-स्टे और कारसेवकपुरम में विस्तृत आवास व्यवस्था की है. भोजन, पेयजल और प्रसाद की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है.

6.प्रवेश और प्रोटोकॉल

समारोह में प्रवेश को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. प्रवेश के लिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. अधिकृत पास के साथ आधार कार्ड अनिवार्य होगा. सुरक्षा कारणों से परिसर में किसी भी तरह के हथियार या लाइसेंसी रिवॉल्वर को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

7.सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश

नौ शिखरों वाले इस दिव्य मंदिर के मुख्य शिखर पर लहराता भगवा ध्वज करोड़ों रामभक्तों के लिए एक ऐतिहासिक प्रतीक बनने जा रहा है. यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और राष्ट्र की चेतना का एक वैश्विक संदेश होगा.

