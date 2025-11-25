FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

HomePhotos

भारत

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: अयोध्या में विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर पीएम मोदी और सीएम योगी की उपस्थिति में राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया गया.

Pragya Bharti | Nov 25, 2025, 03:07 PM IST

1.विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में आरोहण

विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में आरोहण
1

धर्म ध्वज फहराने का यह पवित्र अनुष्ठान विवाह पंचमी (मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी) के अत्यंत शुभ दिन और अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ. यह तिथि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का भी प्रतीक है. आप यहां पर भगवे रंग की ध्वजा की तस्वीर देख सकते हैं. 
 

2.ध्वजारोहन में शामिल योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तस्वीर

ध्वजारोहन में शामिल योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तस्वीर
2

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित 7,000 से अधिक गणमान्य अतिथि और संत समाज उपस्थित रहे.

3.धर्म ध्वज की विशेषता

धर्म ध्वज की विशेषता
3

राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया यह भगवा ध्वज विशेष रूप से निर्मित किया गया है, जो सनातन धर्म और राम राज्य के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है. ध्वज की लंबाई लगभग 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी. इसे 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया.

4.एक साथ पोज देते दिखें पीएम मोदी व योगी

एक साथ पोज देते दिखें पीएम मोदी व योगी
4

ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष-बिंदु की साक्षी बन रही है. पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी ध्वज का सैंपल लिए पोज देते नजर आए. 

5.ध्वज की पूरी तस्वीर

ध्वज की पूरी तस्वीर
5

भगवा रंग के इस ध्वज पर तीन प्रमुख धार्मिक चिन्ह अंकित हैं. ध्वज पर चमकता सूर्य का निशान है, जो भगवान राम के सूर्यवंश की ख्याति और वीरता का प्रतीक है. ओम की आकृति, सनातन धर्म के पवित्र आध्यात्मिक शब्द को दर्शाता है. कोविदार वृक्ष बने हुए हैं, जो राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है.

6.Ram Mandir Night View

Ram Mandir Night View
6

ध्वजारोहन से पहले अयोध्या राम मंदिर बेहद खूबसूरती से सजाया गया. इसके नाइट व्यू को देखकर आप भी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे. 

7.Ram mandir dhwajarohan decoration

Ram mandir dhwajarohan decoration
7

राम मंदिर में ध्वजारोहन के मौके पर परिसर को खूबसूरती से सजाया गया. इस दौरान, स्वागत के लिए स्पेशल आर्ट भी बनाया गया, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. 

