Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

1 . विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में आरोहण

1

धर्म ध्वज फहराने का यह पवित्र अनुष्ठान विवाह पंचमी (मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी) के अत्यंत शुभ दिन और अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ. यह तिथि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का भी प्रतीक है. आप यहां पर भगवे रंग की ध्वजा की तस्वीर देख सकते हैं.

