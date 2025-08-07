Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़

6 . कालना की मेहनत

6

राखियों के इस हब ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है, बल्कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है. रक्षाबंधन के समय यहां की गलियां और बाजार राखियों से सजे रहते हैं. रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पर्व पर जब भी आप राखी खरीदें, तो याद रखिएगा कि उसमें शायद कालना की मेहनत छिपी हो.