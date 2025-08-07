Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़

Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
राजा राम | Aug 07, 2025, 11:37 PM IST
1.पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर
रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर जो राखी बांधती हैं, वह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि प्यार और सुरक्षा का प्रतीक होती है। भारत में कई जगहों पर राखियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर 'कालना' इस मामले में सबसे खास है.
2.पूरे देश में प्रसिद्ध
कालना, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, राखियों के निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. इसे 'राखियों का गढ़' कहा जाता है, क्योंकि यहां बड़े स्तर पर राखियों का उत्पादन किया जाता है. यहां बनने वाली राखियां सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में भेजी जाती हैं.
3.ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों तरह की राखियां
इस शहर में कई छोटे-बड़े उद्योग राखियों के निर्माण में लगे हुए हैं. यहां की राखियों की सबसे खास बात यह है कि ये तरह-तरह की वैरायटी में मिलती हैं. सिल्क, कॉटन, मोती, और मेटल से बनी राखियों के अलावा यहां ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों तरह की राखियां तैयार की जाती हैं.
4.जयपुर
जहां जयपुर अपनी स्टोन राखियों के लिए जाना जाता है, वहीं कोलकाता की पहचान जरी और डिजाइनर राखियों से है. फिर भी, वैरायटी और बड़े प्रोडक्शन के चलते कालना को सबसे आगे माना जाता है.
5.अपनी कला से राखियों को खूबसूरत रूप देते हैं
यहां के स्थानीय कारीगर अपनी कला से राखियों को खूबसूरत रूप देते हैं. इन राखियों की कीमत भी सभी वर्ग के लोगों के अनुसार तय की जाती है, जिससे हर कोई इन्हें खरीद सके.
6.कालना की मेहनत
राखियों के इस हब ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है, बल्कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है. रक्षाबंधन के समय यहां की गलियां और बाजार राखियों से सजे रहते हैं. रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पर्व पर जब भी आप राखी खरीदें, तो याद रखिएगा कि उसमें शायद कालना की मेहनत छिपी हो.