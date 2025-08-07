Twitter
Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

मिल गया पीले दांतों को साफ करने का जबरदस्त उपाय, इस एक चीज से होगी सफाई, जानें इस्तेमाल का तरीका

Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़

AUS vs SA 1st T20 Dream11 Prediction: हेड या मार्करम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा

UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका

1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज

सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

भारत

Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़

रक्षाबंधन पर राखियों की सबसे बड़ी वैरायटी और उत्पादन केंद्र पश्चिम बंगाल का कालना है. इसे 'राखियों का गढ़' कहा जाता है, जहां पारंपरिक से लेकर ट्रेंडी राखियां बनाई जाती हैं.

राजा राम | Aug 07, 2025, 11:37 PM IST

1.पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर

पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर
1

रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर जो राखी बांधती हैं, वह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि प्यार और सुरक्षा का प्रतीक होती है। भारत में कई जगहों पर राखियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर 'कालना' इस मामले में सबसे खास है.
 

2.पूरे देश में प्रसिद्ध

पूरे देश में प्रसिद्ध
2

कालना, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, राखियों के निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. इसे 'राखियों का गढ़' कहा जाता है, क्योंकि यहां बड़े स्तर पर राखियों का उत्पादन किया जाता है. यहां बनने वाली राखियां सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में भेजी जाती हैं.

3.ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों तरह की राखियां

ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों तरह की राखियां
3

इस शहर में कई छोटे-बड़े उद्योग राखियों के निर्माण में लगे हुए हैं. यहां की राखियों की सबसे खास बात यह है कि ये तरह-तरह की वैरायटी में मिलती हैं. सिल्क, कॉटन, मोती, और मेटल से बनी राखियों के अलावा यहां ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों तरह की राखियां तैयार की जाती हैं.

4.जयपुर

जयपुर
4

जहां जयपुर अपनी स्टोन राखियों के लिए जाना जाता है, वहीं कोलकाता की पहचान जरी और डिजाइनर राखियों से है. फिर भी, वैरायटी और बड़े प्रोडक्शन के चलते कालना को सबसे आगे माना जाता है.

5.अपनी कला से राखियों को खूबसूरत रूप देते हैं

अपनी कला से राखियों को खूबसूरत रूप देते हैं
5

यहां के स्थानीय कारीगर अपनी कला से राखियों को खूबसूरत रूप देते हैं. इन राखियों की कीमत भी सभी वर्ग के लोगों के अनुसार तय की जाती है, जिससे हर कोई इन्हें खरीद सके.

6.कालना की मेहनत

कालना की मेहनत
6

राखियों के इस हब ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है, बल्कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है. रक्षाबंधन के समय यहां की गलियां और बाजार राखियों से सजे रहते हैं. रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पर्व पर जब भी आप राखी खरीदें, तो याद रखिएगा कि उसमें शायद कालना की मेहनत छिपी हो.

