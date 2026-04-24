AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?

1 . Rajinder Gupta Net Worth

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ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजिंदर गुप्ता भी AAP से बीजेपी में शामिल हुए हैं. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 हजार करोड़ रुपये की है. साल 2025 में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 5053 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी. वह AAP से BJP में जाने वाले सांसदों में सबसे अमीर हैं. फोटो- ANI