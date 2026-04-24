AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?

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Kusum Lata | Apr 24, 2026, 06:02 PM IST
1.Rajinder Gupta Net Worth
ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजिंदर गुप्ता भी AAP से बीजेपी में शामिल हुए हैं. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 हजार करोड़ रुपये की है. साल 2025 में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 5053 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी. वह AAP से BJP में जाने वाले सांसदों में सबसे अमीर हैं. फोटो- ANI
2.Vikram Sahney Net Worth
उद्योगपति विक्रमजीत साहनी ने भी आप से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने 498 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी. वह राज्यसभा के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं. फोटो- ANI
3.Ashok Mittal Net Worth
AAP से इस्तीफा देने वाले अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं. साल 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उन्होंने 91 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी. फोटो- ANI
4.Harbhajan Singh Net Worth
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी उन सांसदों में शामिल हैं, जो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं. हरभजन सिंह ने साल 2022 के राज्यसभा चुनाव में 81 करोड़ 80 लाख की संपत्ति घोषित की थी. फोटो- ANI
5.Sandeep Pathak Net Worth
अकादमिक बैकग्राउंड से आने वाले संदीप पाठक ने भी आप छोड़ दी है. 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में उन्होंने 4 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी. फोटो- ANI
6.Raghav Chadha Net Worth
राघव चड्ढा ने साल 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान 36 लाख की संपत्ति घोषित की थी. बता दें कि राघव चड्ढा की शादी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से हुई है, जो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है. हालांकि, 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी शादी नहीं हुई थी. फोटो- ANI
7.Swati Maliwal Net Worth
लंबे समय से आम आदमी पार्टी से नाराज़ स्वाति मालीवाल ने भी पार्टी से अलग होने का फैसला किया है. साल 2024 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने 19 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है. फोटो- ANI