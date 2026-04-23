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Railway New Rules: ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे के ये 10 नियम आपको जरूर जानने चाहिए! एक भी गलती की तो जुर्माना पक्का

अगर आप रेलवे में सफर के दौरान किसी भी तरह के जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको रेलवे के ये 10 नियम जरूर जानने चाहिए...

Jaya Pandey | Apr 23, 2026, 02:40 PM IST

1.रेलवे के जरूरी नियम

रेलवे के जरूरी नियम
1

Railway New Rules: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको रेलवे के सभी नियमों को जानना बेहद जरूरी है. रेलवे के ये नियम सफर के दौरान आपको किसी भी तरह के जुर्माने से बचा सकते हैं.

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2.ट्रेन सफर के लिए सबसे जरूरी क्या?

ट्रेन सफर के लिए सबसे जरूरी क्या?
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अगर आप भारतीय रेलवे के किसी भी ट्रेन से सफर करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड टिकट का होना जरूरी है. बिना टिकट यात्रा करने पर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा.
(Image Credit: Canva)

3.सामान ले जाने की भी है लिमिट

सामान ले जाने की भी है लिमिट
3

हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी सामान ले जाने की सीमा तय है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सफर के दौरान यात्री अलग-अलग कैटगरी के आधार पर 35 से 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. स्लीपर और AC-3 में 40 किलो, AC-2 में 50 किलो और AC-1 में 70 किलो की सीमा तय है. इससे अधिक सामान होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
(Image Credit: Canva)

4.वेटिंग टिकट से अब यात्रा नहीं

वेटिंग टिकट से अब यात्रा नहीं
4

रेलवे के नये नियमों के मुताबिक, काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट पर भी अब आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. 1 मई 2025 से प्रभावी नियमों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट (Waiting List) वाले यात्री अब स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकते. काउंटर से खरीदा गया वेटिंग टिकट भी अगर चार्ट बनने के बाद कन्फर्म नहीं होता है तो वह अवैध माना जाएगा.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5....तो वसूला जाएगा जुर्माना

...तो वसूला जाएगा जुर्माना
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सफर के दौरान आप ट्रेन में, स्टेशन परिसर या फिर प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा.
(Image Credit: Canva)

6.शोर मचाने पर भी पाबंदी

शोर मचाने पर भी पाबंदी
6

ट्रेन में सफर के दौरान ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद तेज बात नहीं कर सकते. इसके अलावा वह स्टेशन परिसर में न तो शराब पी सकते हैं न ही पीकर यात्रा कर सकते हैं.
(Image Credit: Canva)

7.टिकट कैंसिलेशन का क्या है नियम?

टिकट कैंसिलेशन का क्या है नियम?
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अगर आप किसी कारण से सफर नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन छूटने से पहले अपनी टिकट कैंसिल कर लें. ट्रेन खुलने के बाद टिकट कैंसिल करने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
(Image Credit: Canva)

8.रेलवे ने सख्त किए कैंसिलेशन रूल

रेलवे ने सख्त किए कैंसिलेशन रूल
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इसी महीने से रेलवे से कैंसिलेशन नियम सख्त कर दिये हैं. ट्रेन छूटने के 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा. 8-24 घंटे पहले 50% और 24-72 घंटे पहले 25% फेयर कटेगा. 72 घंटे से पहले केवल न्यूनतम शुल्क कटेगा.
(Image Credit: Canva)

9.लाइट जलाने का भी है नियम

लाइट जलाने का भी है नियम
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ट्रेन में सफर के दौरान रात में लाइट जलाने का भी नियम है. रात 10 बजे के बाद नाइट लैंप छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की इजाजत नहीं है. अगर आप ऐसा करते हैं और कोई परेशान होकर इसकी शिकायत करता है तो आप पर जुर्माना लग सकता है.
(Image Credit: Canva)

10.अपने अधिकार भी जानिए

अपने अधिकार भी जानिए
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सफर के दौरान आपको आपके अधिकार भी पता होने चाहिए. रात 10 बजे के बाद TTE किसी भी यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकते. भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, TTE सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकट चेक कर सकता है.
(Image Credit: Canva)

11.क्या होता है '2 स्टॉपेज रूल'?

क्या होता है '2 स्टॉपेज रूल'?
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रेलवे का '2 स्टॉपेज रूल' यात्रियों को तब राहत देता है जब वे अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाते. नियम के अनुसार, टीटीई (TTE) ट्रेन के अगले दो स्टॉप या एक घंटे (जो भी पहले हो) तक आपकी आरक्षित सीट किसी को आवंटित नहीं कर सकता है. 
(Image Credit: Canva) 

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