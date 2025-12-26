Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
भारत
सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 11:24 AM IST
1.इस साल दूसरी बार बढ़ा किराया
इस साल ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट के किराएं में इजाफा किया है. रेल मंत्रालय के अनुसार नए किराएं 26 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं.
2.215 किमी तक कोई बढोतरी नहीं
इस नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा.
3.1 पैसा प्रतिकिलोमीटिर
बता दें कि साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है.
4.उपनगरीय सेवाओं पर असर
खास बात ये है कि उपनगरीय सेवाओं (Suburban Services) और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.
5.कितनी दूरी पर कितना लगेगा किराया
रेल मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि 216 से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपये 1251 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी.