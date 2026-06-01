राफेल को मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र' का साथ! फाइटर जेट डील के बीच फ्रांस पहुंचे एयरफोर्स चीफ, टेंशन में चीन-पाकिस्तान

9 . चीनी J-35 का दबाव और AMCA में देरी

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पाकिस्तान आने वाले समय में चीन से करीब 40 'J-35' स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है. ऐसे में भारतीय वायुसेना अपनी तकनीकी बढ़त खोना नहीं चाहती. राफेल के पास मौजूद मेटियॉर मिसाइलें और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे एशिया का सबसे घातक विमान बनाते हैं. चूंकि भारत के अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर AMCA की साल 2035 से पहले सेना में शामिल होने की उम्मीद कम है, इसलिए अगले एक दशक तक राफेल ही भारत की हवाई ताकत का मुख्य आधार रहेगा.