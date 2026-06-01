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राफेल को मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र' का साथ! फाइटर जेट डील के बीच फ्रांस पहुंचे एयरफोर्स चीफ, टेंशन में चीन-पाकिस्तान

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राफेल को मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र' का साथ! फाइटर जेट डील के बीच फ्रांस पहुंचे एयरफोर्स चीफ, टेंशन में चीन-पाकिस्तान

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के तीन दिवसीय फ्रांस दौरे के साथ ही इस रक्षा सौदे की बातचीत में तेजी आ गई है.

Gaurav Barar | Jun 01, 2026, 02:18 PM IST

1.भारत-फ्रांस की मेगा डील पर बड़ा अपडेट

भारत-फ्रांस की मेगा डील पर बड़ा अपडेट
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भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय वायुसेना (IAF) की मारक क्षमता को आसमान पर ले जाने के लिए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस वक्त फ्रांस के तीन दिनों के दौरे पर हैं. इस दौरान वे राफेल बनाने वाली मशहूर कंपनी डसॉल्ट एविएशन और वहां के रक्षा उद्योग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं. 

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2.सौदे को लेकर बातचीत तेज

सौदे को लेकर बातचीत तेज
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माना जा रहा है कि भारत जल्द ही इन 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस को औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सौंप सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा और जी-7 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक सौदे को लेकर बातचीत काफी तेज हो गई है.
 

3.वायुसेना की जरूरत 

वायुसेना की जरूरत 
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भारतीय वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है. देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना को कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 29 स्क्वाड्रन ही एक्टिव हैं. चीन और पाकिस्तान जैसे दो मोर्चों की चुनौती को देखते हुए यह कमी एक बड़ी रणनीतिक चिंता है. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने इस जरूरत को और रेखांकित कर दिया. 

4.ऑपरेशन सिंदूर से मिला सबक

ऑपरेशन सिंदूर से मिला सबक
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इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर लंबी दूरी से सटीक हमले किए थे. इन हमलों में राफेल विमानों ने अपनी अचूक स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड हथियारों के जरिए मुख्य भूमिका निभाई थी. इस अभियान से साफ हो गया कि आधुनिक मिसाइलों के सामने पाकिस्तान की सीमित रणनीतिक गहराई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और भारत बिना सीमा पार किए भी दुश्मन के एयरबेस और कमांड सेंटर को तबाह कर सकता है.

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5.ब्रह्मोस मिसाइल और तकनीकी नियंत्रण का पेंच

ब्रह्मोस मिसाइल और तकनीकी नियंत्रण का पेंच
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इस बार राफेल डील में सबसे बड़ा मुद्दा कीमत का नहीं, बल्कि तकनीकी नियंत्रण का है. भारत चाहता है कि फ्रांस उसे राफेल के इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच दे. ये वे तकनीकी दस्तावेज होते हैं जो बताते हैं कि विमान का कंप्यूटर, सेंसर और हथियार प्रणाली आपस में कैसे जुड़ते हैं.

6.भारत का तर्क

भारत का तर्क
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अगर भारत को ये दस्तावेज मिल जाते हैं, तो वह डसॉल्ट एविएशन की मंजूरी के बिना भी राफेल में अपनी स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र बीवीआर और ब्रह्मोस-एनजी को आसानी से जोड़ सकेगा. इससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी.
 

7.फ्रांस की हिचकिचाहट की वजह

फ्रांस की हिचकिचाहट की वजह
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फ्रांसीसी रक्षा मीडिया के मुताबिक, पेरिस राफेल के कोर सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को साझा करने से कतरा रहा है. फ्रांस को डर है कि यदि राफेल में भारत-रूस की संयुक्त परियोजनाओं के हथियार जोड़े गए, तो उसकी संवेदनशील तकनीक लीक हो सकती है. हालांकि, अब एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है.

8.34 अरब यूरो का मेगा प्रोजेक्ट

34 अरब यूरो का मेगा प्रोजेक्ट
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यह प्रस्तावित सौदा करीब 34 अरब यूरो (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये) का है, जो दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है. योजना के तहत, शुरुआती 24 विमान सीधे फ्रांस से तैयार होकर भारत आएंगे ताकि वायुसेना की तत्काल जरूरत पूरी हो सके. बाकी के 90 विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही किया जाएगा, जिसमें स्थानीय उत्पादन का लक्ष्य 50 प्रतिशत तक रखा गया है.

9.चीनी J-35 का दबाव और AMCA में देरी

चीनी J-35 का दबाव और AMCA में देरी
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पाकिस्तान आने वाले समय में चीन से करीब 40 'J-35' स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है. ऐसे में भारतीय वायुसेना अपनी तकनीकी बढ़त खोना नहीं चाहती. राफेल के पास मौजूद मेटियॉर मिसाइलें और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे एशिया का सबसे घातक विमान बनाते हैं. चूंकि भारत के अपने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर AMCA की साल 2035 से पहले सेना में शामिल होने की उम्मीद कम है, इसलिए अगले एक दशक तक राफेल ही भारत की हवाई ताकत का मुख्य आधार रहेगा.

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