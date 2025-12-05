रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

5 . सरकारी लाइन का इस्तेमाल

पुतिन कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे आधुनिक तकनीक के जानकार नहीं हैं. उन्होंने रूसी एजेंसी को यह भी बताया है कि क्रेमलिन परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर उन्हें किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है तो वह सरकारी लाइन का इस्तेमाल करते हैं.

