हैदराबाद हाउस से भारत मंडपम रवाना हुए पुतिन, भारत-रूस बिजनेस फोरम में शामिल होंगे दोनों नेता | दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गईं, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

Photos

भारत

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के दो दिवसीय भारत के दौरे पर है. इसी बीच उनके बारे में एक हैरान कर देने वाले का खुलासा हुआ है. खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि पुतिन स्मार्टफोन का यूज नहीं करते हैं. लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि पुतिन स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते.

सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 02:53 PM IST

1.लाजमी

लाजमी
1

इस बात को जानने के बाद आप लोगों का चौंकना लाजमी है कि दुनिया के इतने बड़े शख्स के पास फोन का न होना हर किसी को चौंका सकता है. 

2.क्या है असली वजह 

क्या है असली वजह 
2

आज हम आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin आखिर स्मार्टफोन का यूज क्यों नहीं करते और इसके पीछे की वजह क्या है.
 

3.नहीं रखते स्मार्टफोन

नहीं रखते स्मार्टफोन
3

AFP न्यूज के अनुसार, हर कदम पर खतरों का सामना करने वाले रूसी राष्ट्रपति के पास स्मार्टफोन नहीं है. चार साल पहले वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के दौरान जब किसी ने कहा कि आज हर व्यक्ति की जेब में स्मार्टफोन होता है तो पुतिन ने तुरंत साफ किया कि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है.

4.दोहराई थी ये बात 

दोहराई थी ये बात 
4

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी एक इंटरव्यू में यह बात दोहराई थी. उनका कहना था कि इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन रखना निजता और सुरक्षा, दोनों के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है.
 

5.सरकारी लाइन का इस्तेमाल

सरकारी लाइन का इस्तेमाल
5

पुतिन कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे आधुनिक तकनीक के जानकार नहीं हैं. उन्होंने रूसी एजेंसी को यह भी बताया है कि क्रेमलिन परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर उन्हें किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है तो वह सरकारी लाइन का इस्तेमाल करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. DNA Hindi इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल
गेंहू, ज्वार, चावल, चने, मक्का या रागी, किस बीमारी में कौन से अनाज की रोटी खाना होता है बेस्ट, जानें इनके फायदे और नुकसान
आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
