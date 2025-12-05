रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

भारत
सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 02:53 PM IST
1.लाजमी
इस बात को जानने के बाद आप लोगों का चौंकना लाजमी है कि दुनिया के इतने बड़े शख्स के पास फोन का न होना हर किसी को चौंका सकता है.
2.क्या है असली वजह
आज हम आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin आखिर स्मार्टफोन का यूज क्यों नहीं करते और इसके पीछे की वजह क्या है.
3.नहीं रखते स्मार्टफोन
AFP न्यूज के अनुसार, हर कदम पर खतरों का सामना करने वाले रूसी राष्ट्रपति के पास स्मार्टफोन नहीं है. चार साल पहले वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के दौरान जब किसी ने कहा कि आज हर व्यक्ति की जेब में स्मार्टफोन होता है तो पुतिन ने तुरंत साफ किया कि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है.
4.दोहराई थी ये बात
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी एक इंटरव्यू में यह बात दोहराई थी. उनका कहना था कि इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन रखना निजता और सुरक्षा, दोनों के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है.
5.सरकारी लाइन का इस्तेमाल
पुतिन कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे आधुनिक तकनीक के जानकार नहीं हैं. उन्होंने रूसी एजेंसी को यह भी बताया है कि क्रेमलिन परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर उन्हें किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है तो वह सरकारी लाइन का इस्तेमाल करते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. DNA Hindi इसकी पुष्टी नहीं करता है.