5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?

2 . केस निपटाने के लिए मांगी रिश्वत

डीआईजी पर आरोप है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एक FIR को 'निपटाने' और उसके कारोबार पर आगे कोई जबरन या प्रतिकूल कार्रवाई न करने के बदले 8 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. इतना ही नहीं उससे हर महीने नियमित अवैध भुगतान भी मांग रहे थे.