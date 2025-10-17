5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?
रईश खान | Oct 17, 2025, 12:20 AM IST
1.बिचौलिए ने 8 लाख रुपये लिए कैश
सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर लिया. 2009 बैच के IPS अधिकारी भुल्लर की रोपड़ रेंज में तैनाती थी.
2.केस निपटाने के लिए मांगी रिश्वत
डीआईजी पर आरोप है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एक FIR को 'निपटाने' और उसके कारोबार पर आगे कोई जबरन या प्रतिकूल कार्रवाई न करने के बदले 8 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. इतना ही नहीं उससे हर महीने नियमित अवैध भुगतान भी मांग रहे थे.
3.सीबीआई ने बिछाया जाल
DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने यह राशि किसी बिचौलिए को देने के लिए कहा था. जब सीबीआई को इसकी शिकायत मिली तो उसने जाल बिछाया और चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में शिकायतकर्ता से DIG की ओर से 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया.
4.DIG को दफ्तर से किया गिरफ्तार
इसके बाद CBI ट्रैप कार्रवाई के जरिए DIG को एक कॉल कराया. जिसमें अधिकारी ने भुगतान की पुष्टि की और बिचौलिए व शिकायतकर्ता को अपने दफ्तर में आने का निर्देश दिया. शिकायतकर्ता के साथ सीबीआई की टीम भी अधिकारी के कार्यलय पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
5.5 करोड़ और 1.5 किलो सोना
इसके बाद सीबीआई ने पंजाब और चंडीगढ़ स्थित डीआईजी भुल्लर के ठिकानों पर छापेमारी की. जिसमें उन्हें करीब 5 करोड़ रुपये की नकदी और 1.5 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण मिले.
6.2 लग्जरी गाड़ी और 22 लग्जरी घड़ियां
DIG भुल्लर के घर से अचल संपत्तियों और उससे जुड़े दस्तावेज, दो लग्जरी वाहनों (मर्सिडीज और ऑडी) की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां और लॉकर की चाबियां भी मिली हैं.