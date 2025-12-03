प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च

1 . खर्च का विस्तृत ब्यौरा साझा किया गया

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर लगने वाले खर्च को लेकर होने वाली बहस एक बार फिर गहरा गई है. राज्य सभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री किर्ति वर्धन सिंह ने 2020 से 2025 तक के खर्च का विस्तृत ब्यौरा साझा किया.