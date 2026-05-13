पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree

4 . प्रतीक यादव के परिवार का राजनीति में कद?

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प्रतीक यादव के पिता मुलायम सिंह यादव HD देवेगौड़ा और IK गुजराल की सरकार में देश के रक्षामंत्री रहे. वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे. वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. सात बार सांसद चुने गये, 10 बार विधायक चुने गए. प्रतीक के बड़े भाई अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद हैं, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के एक-एक बार सदस्य भी रह चुके हैं. प्रतीक यादव की भाभी डिंपल यादव चार बार सांसद चुनी गई हैं. वह फिलहाल कन्नौज सीट से लोकसभा सांसद हैं. अपर्णा यादव साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थीं. वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.