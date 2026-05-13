Prateek-Aparna Love Story: स्कूल में मुलाकात, ई-मेल के जरिए चढ़ा प्यार; 8 साल डेट कर रचाई शादी, बेहद दिलचस्प है अपर्णा-प्रतीक की लव स्टोरी

5 . अधूरा रह गया साथ

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प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उम्मीद थी कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. प्रतीक अपने पीछे पत्नी अपर्णा और दो बेटियों को छोड़ गए हैं. उनके निधन से यादव परिवार और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.

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