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Prateek-Aparna Love Story: स्कूल में मुलाकात, ई-मेल के जरिए चढ़ा प्यार; 8 साल डेट कर रचाई शादी, बेहद दिलचस्प है अपर्णा-प्रतीक की लव स्टोरी

Prateek and Aparna Yadav Love Story: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया. स्कूल से शुरू हुई उनकी और अपर्णा की 10 साल लंबी प्रेम कहानी आज अधूरी रह गई.

Pragya Bharti | May 13, 2026, 01:13 PM IST

1.Aparna an Prateek Yadav Love Story

Aparna an Prateek Yadav Love Story
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है. मात्र 38 वर्ष की आयु में प्रतीक ने बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा.
 

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2.स्कूल से शुरू हुआ था प्यार का सफर

स्कूल से शुरू हुआ था प्यार का सफर
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प्रतीक यादव और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी. इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2001 में हुई थी, जब वे हाईस्कूल में पढ़ते थे. शुरुआती दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. उस दौर में दोनों के बीच बातचीत का मुख्य जरिया ई-मेल हुआ करता था. ई-मेल के जरिए ही उनका प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने जीवन भर साथ रहने का फैसला किया.
 

3.10 साल की दोस्ती और भव्य शादी

10 साल की दोस्ती और भव्य शादी
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शादी के बंधन में बंधने से पहले प्रतीक और अपर्णा लगभग 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे. इस लंबी दोस्ती और प्यार को एक नया नाम देने के लिए 4 दिसंबर 2011 को मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ दोनों ने शादी रचाई. प्रतीक ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं अपर्णा ने मैनचेस्टर से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं.
 

4.उतार-चढ़ाव और गहरा रिश्ता

उतार-चढ़ाव और गहरा रिश्ता
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बीते कुछ समय में दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन प्रतीक यादव ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया. सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका रिश्ता बेहद गहरा और मजबूत है.
 

TRENDING NOW

5.अधूरा रह गया साथ

अधूरा रह गया साथ
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प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उम्मीद थी कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. प्रतीक अपने पीछे पत्नी अपर्णा और दो बेटियों को छोड़ गए हैं. उनके निधन से यादव परिवार और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.
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