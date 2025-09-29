Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा

1 . लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कैसे आता है?

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें नेता मत कहिए और बिहार कमाने नहीं आए हैं, बल्कि सेवा करने आए हैं. उन्होंने कहा, “लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कैसे आता है. बिहार के बाकी नेताओं को मैं चोर नजर आता हूं, इसलिए आज मैं सबको बताऊंगा कि जन सुराज का पैसा कैसे आता है.”