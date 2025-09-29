Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर
राजा राम | Sep 29, 2025, 03:09 PM IST
1.लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कैसे आता है?
प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें नेता मत कहिए और बिहार कमाने नहीं आए हैं, बल्कि सेवा करने आए हैं. उन्होंने कहा, “लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा कैसे आता है. बिहार के बाकी नेताओं को मैं चोर नजर आता हूं, इसलिए आज मैं सबको बताऊंगा कि जन सुराज का पैसा कैसे आता है.”
2.सरस्वती की कृपा
पीके ने बताया कि पैसा सरस्वती की कृपा से आता है. रणनीतिकार के तौर पर दी गई सलाह की फीस के अलावा अब वे लोगों से डोनेशन भी ले रहे हैं.
3.241 करोड़ रुपये की फीस
उन्होंने खुलासा किया कि 2021 से 2023 के बीच उन्होंने 241 करोड़ रुपये की फीस ली, जिस पर 18% GST और करीब 20 करोड़ रुपये इनकम टैक्स भरा गया. इनमें से 98 करोड़ रुपये अपने अकाउंट से जन सुराज को डोनेट किए गए.
4.अशोक चौधरी पर भी हमला
उन्होंने इस दौरान जदयू नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर भी हमला बोला और उनकी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति पर सवाल उठाया.
5.सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप
इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने कहा कि 1995 की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने नाबालिग बताकर बरी किया और आज संवैधानिक पद पर बैठा है.
6.उनका मकसद केवल सेवा
अंत में प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि उनका मकसद केवल सेवा है और जन सुराज के जरिए जनता के लिए काम करना है. बहरहाल, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया है.