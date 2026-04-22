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भारत, पाकिस्‍तान, जापान, ईरान समेत किसी एशियाई देश के पास नहीं है सुपर पावर से लैस DF-41 जैसी मिसाइल! कितनी है इसकी रेंज और कीमत?

भारत, पाकिस्‍तान, जापान, ईरान समेत किसी एशियाई देश के पास नहीं है सुपर पावर से लैस DF-41 जैसी मिसाइल! कितनी है इसकी रेंज और कीमत?

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भारत, पाकिस्‍तान, जापान, ईरान समेत किसी एशियाई देश के पास नहीं है सुपर पावर से लैस DF-41 जैसी मिसाइल! कितनी है इसकी रेंज और कीमत?

Missile Power Ranking: एशिया में रक्षा और मिसाइल तकनीक की होड़ ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जहां चीन की DF-41 मिसाइल अपनी विशाल रेंज के साथ एक ग्लोबल हंटर बनकर उभरी है.

Gaurav Barar | Apr 22, 2026, 03:45 PM IST

1.एशियाई देशों में मची मिसाइलों की होड़

एशियाई देशों में मची मिसाइलों की होड़
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एशियाई देशों के बीच अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने और रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिसाइलों की एक बड़ी होड़ मची हुई है. जब हम सुपर पावर मिसाइलों की बात करते हैं, तो चीन की DF-41 का नाम सुनते ही दुनिया के बड़े-बड़े देश चौकन्ने हो जाते हैं. 

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2.कोई भी दूसरा देश इसके बराबर नहीं खड़ा दिखता

कोई भी दूसरा देश इसके बराबर नहीं खड़ा दिखता
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सच तो यह है कि मारक क्षमता और रेंज के मामले में फिलहाल एशिया का कोई भी दूसरा देश इसके बराबर नहीं खड़ा दिखता. जानिए आखिर चीन की यह मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है और भारत, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के पास इसके जवाब में कौन से 'ब्रह्मास्त्र' मौजूद हैं.

3.एक ऐसी मिसाइल जो पूरी दुनिया नाप दे

एक ऐसी मिसाइल जो पूरी दुनिया नाप दे
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चीन की DF-41 को दुनिया की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) में गिना जाता है. इसकी सबसे डरावनी बात इसकी 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज है. 

4.पूरा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इसकी जद में

पूरा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इसकी जद में
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इसका मतलब है कि अगर चीन इसे अपने देश के किसी भी कोने से दागे, तो यह अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर को 30 मिनट के भीतर राख में बदल सकती है.
 

TRENDING NOW

5.कहीं से भी की जा सकती है लॉन्च

कहीं से भी की जा सकती है लॉन्च
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सिर्फ रेंज ही नहीं, इसकी रफ्तार भी होश उड़ाने वाली है. यह आवाज की गति से 25 गुना ज्यादा (Mach 25) रफ्तार से उड़ती है. इसे सड़क मार्ग या रेलगाड़ी से भी लॉन्च किया जा सकता है.

6.कितनी है इसकी कीमत?

कितनी है इसकी कीमत?
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इसमें MIRV तकनीक लगी है, यानी एक ही मिसाइल अपने साथ 10 अलग-अलग परमाणु बम ले जा सकती है और एक साथ 10 अलग-अलग शहरों को निशाना बना सकती है. इस एक मिसाइल की कीमत 20-25 मिलियन यूएस डॉलर हो सकती है.

7.चीन के लिए भारत का करारा जवाब

चीन के लिए भारत का करारा जवाब
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भले ही भारत के पास 15,000 किमी वाली मिसाइल न हो, लेकिन भारत की अग्नि-5 ने चीन की नींद जरूर उड़ा रखी है. इसकी आधिकारिक रेंज 5,000 से 7,000 किलोमीटर के बीच बताई जाती है. तकनीकी रूप से यह मिसाइल पूरे चीन, यूरोप के बड़े हिस्से और लगभग पूरे एशिया को अपनी जद में ले सकती है.
 

8.कैनिस्टर तकनीक पर आधारित है ये मिसाइल

कैनिस्टर तकनीक पर आधारित है ये मिसाइल
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भारत की यह मिसाइल 'कैनिस्टर' तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी मौसम में और कहीं से भी बहुत कम समय में दागा जा सकता है. भारत का मकसद दुनिया जीतना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और अग्नि-5 उस काम को बखूबी अंजाम देती है.

 

9.पाकिस्तान की 'शाहीन-3'

पाकिस्तान की 'शाहीन-3'
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पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक का पूरा ध्यान भारत पर केंद्रित है. उनकी सबसे शक्तिशाली मिसाइल शाहीन-3 है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2,750 किलोमीटर है. यह पाकिस्तान से चलकर भारत के सुदूर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकती है.

10.ईरान भी दिखा रहा दम

ईरान भी दिखा रहा दम
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वहीं दूसरी ओर, ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अपनी मिसाइल ताकत से दबदबा बनाया हुआ है. उनकी खुर्रमशहर-4 मिसाइल 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है. हालांकि इसकी रेंज चीन या भारत के मुकाबले कम है, लेकिन इसकी सटीकता और भारी विस्फोटक ले जाने की क्षमता इसे इजरायल और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है.
 

11.जापान तकनीक का साइलेंट योद्धा

जापान तकनीक का साइलेंट योद्धा
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जापान ने लंबे समय तक खुद को मिसाइल की होड़ से दूर रखा था, लेकिन अब वह भी अपनी सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है. जापान अपनी टाइप-12 मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है और हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, जो चीन और उत्तर कोरिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार की जा रही हैं.

12.सिर्फ रेंज से नहीं जीता जाता युद्ध!

सिर्फ रेंज से नहीं जीता जाता युद्ध!
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DF-41 एक ऐसी 'ग्लोबल' मिसाइल है जिसका मुकाबला फिलहाल एशिया में किसी के पास नहीं है. लेकिन युद्ध सिर्फ रेंज से नहीं जीता जाता. भारत की अग्नि-5 और जापान की अत्याधुनिक तकनीक यह बताती है कि भले ही उनके पास पूरी दुनिया को निशाना बनाने वाली मिसाइल न हो, लेकिन अपने क्षेत्र में वे किसी भी सुपरपावर को ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी ताकत रखते हैं.
 

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