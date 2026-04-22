12 . सिर्फ रेंज से नहीं जीता जाता युद्ध!

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DF-41 एक ऐसी 'ग्लोबल' मिसाइल है जिसका मुकाबला फिलहाल एशिया में किसी के पास नहीं है. लेकिन युद्ध सिर्फ रेंज से नहीं जीता जाता. भारत की अग्नि-5 और जापान की अत्याधुनिक तकनीक यह बताती है कि भले ही उनके पास पूरी दुनिया को निशाना बनाने वाली मिसाइल न हो, लेकिन अपने क्षेत्र में वे किसी भी सुपरपावर को ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी ताकत रखते हैं.

