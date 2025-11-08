Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

1 . प्रदूषण में फिर उछाल

पिछले 24 घंटों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई है. शुक्रवार को जहां AQI 322 था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर 361 हो गया. इसका मतलब है कि एक दिन में 39 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो हवा में प्रदूषक कणों की तेज़ी से बढ़ती मात्रा को दिखाता है.

