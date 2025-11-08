FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली की हवा एक बार फिर सांसों के लिए जहर बन गई है. सर्दियों के शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 361 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. 

राजा राम | Nov 08, 2025, 08:58 PM IST

1.प्रदूषण में फिर उछाल

प्रदूषण में फिर उछाल
1

पिछले 24 घंटों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई है. शुक्रवार को जहां AQI 322 था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर 361 हो गया. इसका मतलब है कि एक दिन में 39 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो हवा में प्रदूषक कणों की तेज़ी से बढ़ती मात्रा को दिखाता है. 
 

2.किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर

किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर
2

राजधानी के कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है.  अलीपुर, बवाना, बुराड़ी क्रॉसिंग, आईटीओ, जहांगीरपुरी, नरेला, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में AQI 400 के पार पहुंच गया. यहां की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. 

3.हवा में जहरीले कणों की बढ़ोतरी

हवा में जहरीले कणों की बढ़ोतरी
3

CPCB के अनुसार, शनिवार की शाम तीन बजे दिल्ली-एनसीआर में PM10 का स्तर 321 और PM2.5 का स्तर 187 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. यह सामान्य मानकों से लगभग तीन गुना अधिक है. 

4.मौसम की मार से बढ़ी परेशानी

मौसम की मार से बढ़ी परेशानी
4

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति धीमी होने और तापमान गिरने से प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं. इसके चलते स्मॉग की परत और गाढ़ी हो गई है, जिससे सुबह-शाम दृश्यता पर भी असर पड़ रहा है. 

5.अगले कुछ दिनों में नहीं मिलेगी राहत

अगले कुछ दिनों में नहीं मिलेगी राहत
5

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है. सुबह और शाम के समय धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि दोपहर के समय हल्की हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है.
 

6.स्वास्थ्य पर पड़ रहा गंभीर असर

स्वास्थ्य पर पड़ रहा गंभीर असर
6

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में सांस और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों से आग्रह किया गया है कि N-95 मास्क पहनें और बाहरी गतिविधियां सीमित करें. 

7.राजधानी के लिए चुनौती भरा हफ्ता

राजधानी के लिए चुनौती भरा हफ्ता
7

जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, प्रदूषण की चुनौती और गंभीर होती जा रही है. सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है ताकि दिल्ली की हवा में फिर से जीवन लौट सके. 

