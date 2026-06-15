PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

5 . स्लोवाकिया के साथ अच्छी दोस्ती और मजबूत रिश्ते

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प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल निर्माण, रेलवे से लेकर आईटी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया. आपको बता दें कि भारत और स्लोवाकिया पिछले कुछ सालों में आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इससे देशों की न सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ​बल्कि रिश्ते भी मजबूत होंगे.

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