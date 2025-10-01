अष्टमी के दिन PM Modi ने किया CR Park का दौरा! काली बाड़ी मां दुर्गा की उतारी आरती, देखें तस्वीरें

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट
भारत
Pragya Bharti | Oct 01, 2025, 07:04 AM IST
1.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सीआर पार्क का दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 30 सितंबर को महा अष्टमी के पावन अवसर पर दक्षिणी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (CR Park) में बने दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया. पीएम मोदी ने पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना की और इस दौरान इलाके के प्रतिष्ठित काली बाड़ी मंदिर में आरती में भी हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक बंगाली संस्कृति के अनुसार आयोजित समारोहों में भाग लिया.
2.मंत्रोच्चार के बीच की देवी दुर्गा की पूजा
पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की. उन्होंने पंडाल के बाद काली बाड़ी मंदिर में भी विशेष आरती में भाग लिया. उनका यह कार्य पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित समारोहों का सम्मान करने वाला था.
3.पीएम मोदी ने CR पार्क में की दुर्गा पूजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महा अष्टमी के मौके पर बंगाली संस्कृति के प्रमुख केंद्र सीआर पार्क का दौरा किया. उनके आगमन के बाद उन्होंने पंडाल में मौजूद देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया और पूजा में शामिल हुए.
4.बंगाली संस्कृति का केंद्र है CR पार्क
चित्तरंजन पार्क, जिसे CR पार्क के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में बंगाली समुदाय का एक प्रतिष्ठित और घना इलाका है. दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ लगभग हर पार्क में बड़े-बड़े पंडाल स्थापित किए जाते हैं. यह क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली के उच्च-स्तरीय इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 के नजदीक स्थित है.
5.पीएम मोदी ने X पर दी जानकारी
सीआर पार्क जाने की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर साझा की. उन्होंने लिखा कि, "आज महा अष्टमी के पावन अवसर पर, मैं दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली के चित्तरंजन पार्क गया."
6.सभी के कल्याण के लिए की प्रार्थना
पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में समारोह के महत्व को बताते हुए कहा, "चित्तरंजन पार्क बंगाली संस्कृति के साथ अपने मजबूत जुड़ाव के लिए जाना जाता है. यह समारोह वास्तव में हमारे समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है." उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने सभी की खुशी और कल्याण के लिए प्रार्थना की.
7.सुरक्षा के कड़े इंतजाम और यातायात नियंत्रण
प्रधानमंत्री मोदी के अचानक दौरे को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. विशेष रूप से सीआर पार्क और आसपास के कई मार्गों पर यातायात नियंत्रित (Traffic Controlled) किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और पीएम का काफिला सुचारु रूप से निकल सके. इस दौरे के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं. प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया.
8.एडवाइजरी और प्रतिबंध
प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए, ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय निवासियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें निवासियों से सीआर पार्क की कुछ आंतरिक सड़कों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया था. ये यातायात प्रतिबंध सुचारु आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहर 3 बजे से आधी रात तक लागू रहे थे.
