अष्टमी के दिन PM Modi ने किया CR Park का दौरा! काली बाड़ी मां दुर्गा की उतारी आरती, देखें तस्वीरें

7 . सुरक्षा के कड़े इंतजाम और यातायात नियंत्रण

प्रधानमंत्री मोदी के अचानक दौरे को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. विशेष रूप से सीआर पार्क और आसपास के कई मार्गों पर यातायात नियंत्रित (Traffic Controlled) किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और पीएम का काफिला सुचारु रूप से निकल सके. इस दौरे के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं. प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया.