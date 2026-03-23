PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट

1 . Narendra Modi

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नरेंद्र मोदी- 8932 दिन (जारी)

सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले भारतीय नेताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. उन्होंने पहले गुजरात CM और फिर देश के PM रहते हुए 8932 दिन पूरे कर लिए हैं. पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए 24 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, इस साल अक्टूबर में वह संवैधानिक पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर लेंगे. पीएम मोदी 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री बने. PM पद ग्रहण करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. फोटो- PTI

