PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट

भारत
Kusum Lata | Mar 23, 2026, 05:24 PM IST
1.Narendra Modi
नरेंद्र मोदी- 8932 दिन (जारी)
सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले भारतीय नेताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. उन्होंने पहले गुजरात CM और फिर देश के PM रहते हुए 8932 दिन पूरे कर लिए हैं. पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए 24 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, इस साल अक्टूबर में वह संवैधानिक पद पर रहते हुए 25 साल पूरे कर लेंगे. पीएम मोदी 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री बने. PM पद ग्रहण करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. फोटो- PTI
2.Pawan Kumar Chamling
पवन कुमार चामलिंग- 8,930 दिन
इस लिस्ट में दूसरा नाम पवन कुमार चामलिंग का है. वह 12 दिसंबर, 1994 से 26 मई, 2019 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे. इस पद पर उन्होंने 8930 दिन सेवा दी. वह भारत के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री रहे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स.
3.Naveen Patnaik
नवीन पटनायक- 8,848 दिन
सबसे लंबे समय तक पब्लिक ऑफिस संभालने वाले तीसरे नेता हैं नवीन पटनायक. नवीन पटनायक 5 मार्च, 2000 से 11 जून, 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे. वह 8,848 दिन मुख्यमंत्री रहे. 79 साल के नवीन पटनायक फिलहाल, ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
4.Jyoti Basu
ज्योति बसु- 8,234 दिन
इस लिस्ट में चौथा नाम पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का है. उन्होंने 21 जून, 1977 से 5 नवंबर, 2000 तक 8,234 दिन तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाला. बसु पश्चिम बंगाल के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे. इसके अलावा वो राज्य के पहले डिप्टी सीएम भी रहे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
5.Gegong Apang
गगांग अपांग- 8,200 से ज्यादा दिन
गगांग अपांग इस लिस्ट में पांचवां नाम हैं. वह दो बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने 18 जनवरी,1980 से 19 जनवरी, 1999 तक और फिर 4 अगस्त, 2003 से 9 अप्रैल, 2007 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
6.Lal Thanhawla
ललथनहवला- 8,000 से ज्यादा दिन
ललथनहवला मिज़ोरम के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे. वह पांच बार मुख्यमंत्री बने. 5 मई, 1984 से 20 अगस्त, 1986 तक उनका पहला टर्म रहा, 24 जनवरी, 1989 से 3 दिसंबर, 1998 तक उनका दूसरा और तीसरा टर्म रहा, 11 दिसंबर, 2008 से 14 दिसंबर 2018 तक बतौर मुख्यमंत्री उनका चौथा और पांचवा टर्म रहा. इस दौरान उन्होंने 8000 दिन से ज्यादा समय तक बतौर मिज़ोरम CM काम किया. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
7.Manik Sarkar
माणिक सरकार- 7,000 दिन से ज्यादा
माणिक सरकार त्रिपुरा के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं. उन्होंने 11 मार्च, 1998 से 8 मार्च, 2018 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पद संभाला. वह माणिक सरकार चार बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने. बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 7000 से ज्यादा दिन तक काम किया. माणिक सरकार साल 2018 से 2023 तक त्रिपुरा विधानसभा के लीडर ऑफ अपोज़िशन भी रहे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
8.Jawaharlal Nehru
जवाहर लाल नेहरू- 6,130 दिन
पब्लिक ऑफिस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम भी शामिल है. वह 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे. सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने का क्रेडिट पंडित नेहरू को जाता है. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
9.Sheila Dikshit
शीला दीक्षित- 5,845 दिन
शील दीक्षित 3 दिसंबर, 1998 से 28 दिसंबर, 2013 तक (5,845 दिन) दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं. वह दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहीं. भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
10.M Karunanidhi
एम करुणानिधि- 5,840 दिन
एक्टर से नेता बने करुणानिधि के नाम तमिलनाडु के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहने का रिकॉर्ड है. वह पांच बार तमिलनाडु के सीएम बने और लगभग 15 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स