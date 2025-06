3 . Tharoor Says it was an informal meet

3

इस मुलाकात के दौरान सांसदों ने आउटरीच प्रोग्राम के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया. बताया कि मित्र देशों ने भारत के संदेश पर कैसा रिस्पॉन्स दिया. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी. उन्होंने ने बता कि पीएम ने करीब एक घंटे तक नेताओं से मुलाकात की.