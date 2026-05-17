यूरोप दौरे पर PM मोदी की नजर किन 4 बड़ी डील्स पर? जानिए क्या-क्या हासिल करेगा भारत

भारत
Gaurav Barar | May 17, 2026, 10:26 AM IST
1.पीएम मोदी का यूरोप दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई, 2026 तक कई देशों के दौरे पर हैं, जिसे यूरोप में भारत की धाक जमाने के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. हालांकि, इस दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक छोटे से पड़ाव से हुई, जहां पश्चिम एशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस से जुड़े कुछ बड़े समझौतों को फाइनल किया गया. लेकिन असली गेम यूरोप के चार बड़े देशों- नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होना है. आज भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्रीन एनर्जी के लीडर के रूप में उभर रहा है.
2.यूरोप और भारत के बढ़ते संबंध
भारत-EFTA व्यापार समझौता और यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ने भारत की स्थिति को बातचीत की मेज पर बेहद मजबूत कर दिया है. पिछले कुछ सालों में भारत ने यूरोप की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं, क्योंकि भारत अब पुराने और गिने-चुने दोस्तों के भरोसे नहीं बैठना चाहता. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल नीतियों की वजह से अब यूरोप भी भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और मजबूत रणनीतिक पार्टनर के रूप में देख रहा है.
3.नीदरलैंड्स: भारत का सबसे खास बिजनेस पार्टनर
दौरे का पहला बड़ा पड़ाव नीदरलैंड्स है, जो यूरोप में भारत का सबसे खास बिजनेस पार्टनर बन चुका है. साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच करीब 27.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिससे नीदरलैंड्स यूरोप में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है. भारत में डच निवेश करीब 55.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. भारत और नीदरलैंड्स के बीच आर्थिक साझेदारी, निवेश, सेमीकंडक्टर, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.
4.सबसे बड़ा एजेंडा सेमीकंडक्टर
इसके अलावा पीएम मोदी ने बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंडटेबल में हिस्सा लिया. नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ ने भारत में पिछले 10-12 वर्षों में आए बदलावों की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. इस दौरान धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने में मदद के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच समझौता हुआ. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत का पहला सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही है.
5.स्वीडन- मेक इन इंडिया और डीप टेक
नीदरलैंड्स के बाद पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन का दौरा करेंगे. स्वीडन को भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक जरूरी पार्टनर मान रहा है. वहां के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के साथ होने वाली बैठक में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस और डिफेंस पर कोई डील हो सकती है.
6.हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रहा स्वीडन
भारत और स्वीडन के बीच 2025 में लगभग 7.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब हरियाणा के झज्जर में अपनी मशहूर कार्ल-गुस्ताफ हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रही है. यह भारत का पहला ऐसा डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें 100% विदेशी निवेश हुआ है.
7.निवेश के बड़े मौके पेश किए जाएंगे
इसके साथ ही, स्वीडन के पास मौजूद क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रेयर-अर्थ एलिमेंट्स, पर भी भारत की नजर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर के लिए बेहद जरूरी हैं. मोदी और क्रिस्टरसन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री की एक बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय बाजार में निवेश के बड़े मौके पेश किए जाएंगे.
8.नॉर्वे और नॉर्डिक समिट
इस पूरे दौरे का सबसे ऐतिहासिक हिस्सा नॉर्वे का है. पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है. यहां पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर से तो मिलेंगे ही, साथ ही तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे. अमेरिका के अलावा भारत अकेला ऐसा देश है जिसके साथ नॉर्डिक देशों का ऐसा समिट लेवल का रिश्ता है. दोनों पक्षों के बीच व्यापार लगभग 19 अरब डॉलर का है.
9.ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी शुरू
भारत की नजर नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड (लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर) है. यह फंड पहले ही भारतीय शेयर बाजार में 30 अरब डॉलर लगा चुका है, और भारत चाहता है कि वे इसे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाएं. इस यात्रा के दौरान दोनों देश एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं. साथ ही, क्लाइमेट चेंज और नए समुद्री रास्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आर्कटिक रीजन में भी भारत अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर काम करेगा.
10.इटली- IMEEC कॉरिडोर और डिफेंस का दम
दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के न्यौते पर वहां पहुंचेंगे. मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला के साथ जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 को जमीन पर उतारने की बात होगी. 2025 में दोनों देशों का आपसी व्यापार 16.77 अरब डॉलर को पार कर चुका है.
11.इटली के साथ होगी बड़ी डिफेंस डील
इस मुलाकात का सबसे बड़ा आकर्षण IMEEC यानी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है. इटली इस कॉरिडोर का यूरोप की तरफ से मुख्य एंट्री गेट है. इस कॉरिडोर को चीन के BRI के मुकाबले और भारत के यूरोप से सीधे व्यापार के लिए बेहद गेमचेंजर माना जा रहा है. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच डिफेंस सिस्टम को मिलकर बनाने और एयरोस्पेस सहयोग को बढ़ाने पर भी पक्की मुहर लगेगी.
12.भारत के लिए क्यों जरूरी है यूरोप?
आज जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन गड़बड़ाई हुई है, चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है और रूस-यूक्रेन व मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, ऐसे में भारत अपनी रणनीतियों को एक जगह नहीं बांधना चाहता. यूरोप के पास तकनीक है, बड़ा पैसा है और शानदार मार्केट है. वहीं, यूरोप के लिए भारत एक तेजी से बढ़ती लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है, जो चीन पर उनकी निर्भरता को कम कर सकती है.