यूरोप दौरे पर PM मोदी की नजर किन 4 बड़ी डील्स पर? जानिए क्या-क्या हासिल करेगा भारत

9 . ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी शुरू

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भारत की नजर नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड (लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर) है. यह फंड पहले ही भारतीय शेयर बाजार में 30 अरब डॉलर लगा चुका है, और भारत चाहता है कि वे इसे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाएं. इस यात्रा के दौरान दोनों देश एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं. साथ ही, क्लाइमेट चेंज और नए समुद्री रास्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आर्कटिक रीजन में भी भारत अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर काम करेगा.