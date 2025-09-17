75 के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जानिए कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफर

Google Gemini से AI फोटो बनाने वाली लड़की ने बताया अपना अनुभव, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
भारत
राजा राम | Sep 17, 2025, 07:57 AM IST
1.पीएम मोदी के राजनीतिक सफर पर एक नजर
नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ. बचपन में उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए चाय की दुकान पर काम किया. यही संघर्ष भरे दिन उनके जीवन की नींव बने. आज जन्मदिन के मौके ओर पीएम मोदी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं.
2.प्रचारक से पीएम तक
युवावस्था में ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए. यहां से उन्होंने संगठन, अनुशासन और जनसंपर्क की बारीकियां सीखी.
3.राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां
उन्होंने 1987 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की और जल्द ही संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बना ली. उनकी मेहनत और रणनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां दिलाईं.
4.2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने
जिसके बाद 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने. इसके बाद 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की.
5.गुजरात मॉडल
गुजरात मॉडल के नाम से उनकी विकास योजनाओं ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई. सड़क, बिजली और उद्योगों में सुधार उनके कार्यकाल की खास पहचान रहे.
6.30 साल बाद पूर्ण बहुमत
2013 में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. जिसके बाद 2014 में भाजपा को 30 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने.
7.कई बड़े योजनाओं का शुभारंभ
उनके कार्यकाल में नोटबंदी (2016), GST (2017), जन धन योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े कदम उठाए गए.
8.पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत
2019 में भाजपा को और बड़ी जीत मिली. इसी दौरान अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक कानून और CAA जैसे बड़े फैसले सामने आए.
9.कोविड-19 के दौरान सराहना
कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी सरकार ने वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया और देश में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई. इसके साथ ही भारत ने G20 अध्यक्षता भी संभाली.
10.तीसरी बार बने प्रधानमंत्री
जून 2024 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब उनका फोकस रोजगार, ग्रामीण विकास, ग्रीन एनर्जी और Digital India पर है.