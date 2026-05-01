कौन है ‘करोड़पति चपरासी’? जिसने तीन पत्नियों के साथ मिलकर किया 8 करोड़ का घोटाला

5 . तीन पत्नियां समेत 7 रिश्तेदार गिरफ्तार

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पुलिस ने इलहाम-उर्र-रहमान शम्सी समेत 7 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है. इसमें उसकी पहली पत्नी अर्शी खतून है, जिसे 1.15 करोड़ रुपये भेजे गए थे. दूसरी पत्नी अजारा खान को पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया. अजारा ने बताया कि उसे इलहाम की अन्य शादियों के बारे में नहीं पता था. तीसरी पत्नी लुबना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा साली फातिमा, सास नाहिद, अन्य रिश्तेदारों में आफिया, परवीन और आशकारा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

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