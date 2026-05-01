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कौन है ‘करोड़पति चपरासी’? जिसने तीन पत्नियों के साथ मिलकर किया 8 करोड़ का घोटाला

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कौन है ‘करोड़पति चपरासी’? जिसने तीन पत्नियों के साथ मिलकर किया 8 करोड़ का घोटाला

पीलीभीत पुलिस ने 1 मई शुक्रवार को एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में तैनात एक चपरासी ने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसके बाद वो करोड़पति चपरासी कहलाने लगा है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस करोड़पति चपरासी की तीन पत्नियां भी इस घोटाले में शामिल थी.

मोहम्मद साबिर | May 01, 2026, 11:54 PM IST

1.कौन है करोड़पति चपरासी?

कौन है करोड़पति चपरासी?
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जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में नियुक्त इलहाम-उर्र-रहमान शम्सी ने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसकी वजह ये खूब सूर्खियों में आ गया है और लोग इसे करोड़पति चपरासी भी कह रहे हैं. इस करोड़पति चपरासी के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
 

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2.इलहाम कैसा बना करोड़पति चपरासी?

इलहाम कैसा बना करोड़पति चपरासी?
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DIOS में तैनात से पहले इलहाम-उर्र-रहमान शम्सी बीसलपुर इंटर कॉलेज में चपरासी था. लेकिन करीब 8 साल पहले उसने किसी तरह जुगाड़ लगाई और शिक्षा विभाग (DIOS) ऑफिस पहुंच गया, यहां पर इलहाम ने ऑनलाइन काम संभाला. हालांकि वो यहीं नहीं रुका, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी तीनों पत्नियां, सास, साली और अन्य रिस्तेदारों को फर्जी कागजों पर टीचर, बाबू और ठेकेदार बना दिया. फिर इन सभी के खातों में सरकारी पैसे ट्रांसर करने लगा.
(AI Image) 

3.इस तरह खुली करोड़पति चपरासी की पोल

इस तरह खुली करोड़पति चपरासी की पोल
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साल 2026 और महीना फरवरी... बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने पीलीभीत के डीएम को एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी दी. इस दौरान 1.15 करोड़ रुपये प्राइवेट अकाउंट में भेजे गए थे. फिर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पूरे 8 साल का पूरा गेम सामने आ गया.
(AI Image) 
 

4.53 बैंक अकाउंट और 8.15 करोड़ का घोटाला

53 बैंक अकाउंट और 8.15 करोड़ का घोटाला
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इस घोटाले में 53 बैंट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया. घोटाले की रकम भी इनकी खातों में भेजी गई थी. पिछले 8 सालों में वेतन और फर्जी कामों के नाम पर 8.15 करोड़ की हेराफेरी हुई. हालांकि पुलिस ने 5.50 करोड़ रुपये फ्रीज करवा दिए हैं.  
(AI Image) 
 

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5.तीन पत्नियां समेत 7 रिश्तेदार गिरफ्तार

तीन पत्नियां समेत 7 रिश्तेदार गिरफ्तार
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पुलिस ने इलहाम-उर्र-रहमान शम्सी समेत 7 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है. इसमें उसकी पहली पत्नी अर्शी खतून है, जिसे 1.15 करोड़ रुपये भेजे गए थे. दूसरी पत्नी अजारा खान को पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया. अजारा ने बताया कि उसे इलहाम की अन्य शादियों के बारे में नहीं पता था. तीसरी पत्नी लुबना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा साली फातिमा, सास नाहिद, अन्य रिश्तेदारों में आफिया, परवीन और आशकारा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. 
(AI Image) 

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